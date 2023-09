Rankingfall for Ruud – Djokovic tilbake som verdensener

Den ferske US Open-mesteren innkasserer 2000 poeng for turneringsseieren på hardcourten i New York, og 36-åringen kan dermed smykke seg som ener på verdensrankingen.

Spanske Carlos Alcaraz har vært rangert som den beste tennisspilleren siden 26. juni, men fjorårets vinner av US Open henvises til 2.-plass. Daniil Medvedev blir værende som nummer tre på rankingen.

Casper Ruuds tidlige exit i Grand Slam-turneringen gjør at han mister hele 1155 poeng og faller til 9.-plass. Dermed er han passert av både Andrej Rublev, Stefanos Tsitsipas, Jannik Sinner og Taylor Fritz. Sist Ruud var utenfor topp åtte på verdensrankingen var tilbake i mai 2022.

Den unge US Open-overraskelsen Ben Shelton klatrer imponerende 28 plasser, og 20-åringen ligger plassert som nummer 19 på verdensrankingen.