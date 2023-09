Northug vurderer å stille på Beitostølen

Overfor Adresseavisen avslører 37-åringen at han har gjennomført sin første elghufsøkt på fem år.

– Jeg blir TV 2-mann på Beitostølen, men det er mulig jeg går en distanse også.

Northug sier at han vurderer å stille på 10-kilometeren i fri teknikk, men at han også ser på klassiskdistansen som et alternativ.

Petter Northug ga seg som skiløper på toppnivå for fem år siden, men den siste tiden har han trent godt og har markert seg i enkelte rulleskirenn.

Han har for lengst signalisert at han håper å kunne markere seg under den kommende langløpssesongen også. Der stiller han eget lag og har skrevet kontrakt med løpere som Joar Thele, Mathias Aas Rolid og Alessia De Zolt.

For Northug kan et løp på Beitostølen være god trening for det som venter senere i vinter.