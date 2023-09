Mandagens direkte TV-sport: Hareides Island i EM-kvalifisering

08.30: Snooker, Shanghai Masters, første runde. Fortsetter 13.30. (Eurosport N)

18.00: Fotball, EM-kvalifisering menn, 6. kampdag: Gruppe D: Armenia – Kroatia fra Jerevan. Kroatia slo Latvia 5-0 fredag og er favoritt sammen med Tyrkia til å gå videre fra denne pulja. (TV2 Sport1)

19.00: Håndball, tysk Bundesliga menn (4. runde): Lemgo Lippe – Flensburg-Handewitt. (Vsport1)

20.45: Fotball, EM-kvalifisering menn, 6. kampdag: Gruppe J: Island – Bosnia-Hercegovina fra Laugurdalsvöllur i Reykjavik. Etter 1-3 tapet for Luxembourg fredag, har EM-kvalifiseringen så langt vært en fiasko for Åge Hareide og hans Island. De har nok allerde nå fokus på et mulig omspill via Nations League i mars. Island har bare en seier på sine fem første kamper og ligger tre poeng bak kveldens motstander. (TV2 Sport1). Portugal – Luxembourg fra Estádio Algarve. Portugal har fem strake seire og har ennå ikke sluppet inn mål i kvalifiseringen. (TV2 Sport Premium)