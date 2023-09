Landslagsdebuten unnagjort for Selvik: – Bra å ha i bagasjen

– Det var veldig stort for meg. Gøy å kjenne på følelsen å komme utpå og være der. Det er godt å ha det i bagasjen i tilfelle noe skulle skje, sier Haugesund-keeperen til NTB.

I fire kvalifiseringskamper på rad har Norge på benken hatt to keepere uten landskamper på merittlista. Først Selvik og Jacob Karlstrøm, så Selvik og Mathias Dyngeland.

Inntil han overlot plassen til Selvik ved pause torsdag, hadde Ørjan Nyland voktet Norges mål i 1125 minutter på rad, pluss tilleggstid i 13 kamper. Nyland har startet 19 av de 20 siste kampene. Eneste unntak var da han i mars i fjor fikk permisjon i en kamp på grunn av familieforøkelse.

Selvik er bare den fjerde keeperen med spilletid under Ståle Solbakken. Rune Almenning Jarstein og André Hansen var de to første.

Sten Grytebust, Per Kristian Bråtveit, Viljar Myhra, Karlstrøm og Dyngeland har alle vært i Solbakken-tropper og sittet på benken, men uten å få spille. Hansen har i likhet med Grytebust takket nei til videre landslagsspill etter år med benkesliting. Selvik er langt fra å bli lei av tilværelsen på landslagsbenken.

Kjekt å være med

– Det er et bra keeperteam her, og det er utrolig kjekt å kunne være med på landslagssamlinger. Det er bare for meg og de andre å jobbe hardt og vise oss fram på beste måte. Den som starter blir tatt ut av Ståle og Frode, sier han.

Det var keepertrener Frode Grodås som ga Selvik beskjed om at han skulle stå 2. omgang mot Jordan. Det skjedde kvelden før kampen.

– Jeg hadde så klart en anelse basert på trening og de tingene vi er med på der, men jeg snakket med Frode kvelden før, og da sa han at jeg skulle få 2.-omgangen. Da var det bare å forberede seg på det og glede seg, sier 26-åringen.

I nest siste serierunde før landslagssamlingen pådro Selvik seg hjernerystelse i kamp for Haugesund, men han lot seg ikke stoppe av det.

– Jeg hadde en god dialog med apparatet her. De var tidlig frampå og ville utrede hvor alvorlig det var. Jeg sa ganske tidlig at jeg følte meg fin og at det ikke skulle være noe problem, og de var innstilt på at jeg skulle være med på samlingen. Jeg fikk et par dager hvile, og så kom jeg inn i trening igjen. Nå føler jeg meg 100 prosent, sier han til NTB.

Ikke noe gratis

Selv om Norge ligger dårlig an i EM-kvalifiseringen, føler Selvik at han er på et landslag som har noe på gang.

– Ja, absolutt. Det er en stor og sulten tropp med spillere som presterer godt. Det kommer inn unge debutanter som gjør det bra, folk som blir framtiden for dette landslaget. Det er positivt for norsk fotball, sier han.

Selv holdt han nullen i debutkampen. Det gjør ham stolt, selv om Jordan ikke var den mest fryktinngytende motstanderen.

– Å holde nullen er en positiv ting for en keeper, uansett om det er Jordan vi møter eller om det er Spania eller Skottland. De skal ikke få noe gratis.





