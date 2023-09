Kalla og 18 svenske idrettsstjerner i opprop etter VM-kysset: – Gi faen i kroppene våre

Oppropet fremkommer i en sak i magasinet Femina publisert mandag.

På listen over utøvere som står bak initiativet står blant andre den tidligere alpindronningen Anja Pärson, langrennsstjernen Charlotte Kalla, skiskytteren Magdalena Forsberg og håndballstjernen Bella Gulldén.

– VM-finalen endte opp med å handle om noe helt annet enn den fantastiske fotballen vi fikk se. Den handlet om en person som brukte makten sin på en måte som slett ikke er bra for sporten eller for verden, sier fotballspiller Hedvig Lindahl.

– Vi må utnytte denne debatten nå som har brutt ut til å endre systemet, for det er systemet vi ser her, symptomer på et råttent system, legger hun til i intervjuet med Femina.

Etter VM-finalen i fotball kysset den daværende spanske fotballpresidenten Luis Rubiales stjernespilleren Jennifer Hermoso på munnen.

Episoden har ledet til en opphetet debatt om sexisme og utdaterte maktstrukturer i idrettens verden.

Søndag valgte Rubiales å trekke seg både fra toppjobben i hjemlandet og som visepresident i Det europeiske fotballforbundet (Uefa) som følge av saken.

