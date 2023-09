Hermoso hyllet av egen klubb etter VM-triumfen

Store deler av den ene kortsiden på lagets hjemmebane var dekket av et stort banner til ære for Hermoso. 33-åringen signerte for klubben i fjor sommer.

Den spanske profilen havnet ufrivillig i søkelyset da landets tidligere fotballpresident Luis Rubiales kysset henne på munnen etter finaleseieren mot England. Hermoso anmeldte onsdag Rubiales etter at spansk påtalemyndighet innledet en etterforskning av hendelsen.

46-åringen gikk offentlig ut og beklaget episoden, men kritikken avtok ikke av den grunn. Det spanske fotballforbundet hasteinnkalte til en generalforsamling.

Rubiales holdt en halvtimes tale på det spanske forbundets generalforsamling, som endte med at han nektet å bøye av for press om å gå av.

Talen utløste en serie av reaksjoner. I en uttalelse fra det spanske kvinnelandslaget i etterkant sa Hermoso at hun aldri samtykket til kysset, og det spanske kvinnelandslaget nektet å spille kamper så lenge Rubiales fortsatt var i jobben.

Søndag kveld bekreftet imidlertid Rubiales overfor journalisten Piers Morgan at han trekker seg som Spanias fotballpresident.

– Jeg kan ikke fortsette. Venner og familie har sagt til meg at jeg må prøve å beholde min integritet, sa han.