Oftedal sto for milepæl i Györ-seier – mål nummer 8000 i mesterligaen

Oftedals eneste mål i kampen kom fire minutter ut i annen omgang og hun sendte da ungarerne opp i 18-16-ledelse. Champions League opplyste i etterkant om at det var ungarernes 8000. mål i turneringen.

Franske Brest holdt imidlertid følge med bortelaget og lot dem ikke få noen stor luke. Med ett minutter igjen ledet fortsatt Györ med bare ett mål, men ungarerne holdt unna og vant på bortebane.

Kari Brattset Dale scoret fem ganger for Györ søndag, mens Emilie Hovden nettet én gang.

Györ vant mesterligaen tre strake ganger fram til 2019. I fjor tapte de semifinalen da Vipers Kristiansand tok sin tredje strake mesterligaseier. Neste runde blir det helungarsk kamp mot DVSC.

Team Esbjerg slo Rapid Bucuresti 30-28 søndag. Der scoret Kristine breistøl og Henny Ella Reistad seks mål hver, mens Marit Røsberg Jacobsen sto for fire nettkjenninger. Nora Mørk og Sanna Solberg-Isaksen scoret to ganger for det danske laget, mens Julie Bøe Jacobsen scoret ett mål.