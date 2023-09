Luis Rubiales trekker seg som Spanias fotballpresident

Rubiales bekrefter at han sier opp jobben i et intervju med Piers Morgan.

– Jeg kan ikke fortsette, sier han.

Det skjer etter at det onsdag ble kjent at Jennifer Hermoso har anmeldt Rubiales. Hermoso leverte anmeldelsen etter at spansk påtalemyndighet nylig innledet en etterforskning av hendelsen.

Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) 26. august suspenderte lørdag Rubiales fra all fotballaktivitet i 90 dager.

Den spanske regjeringen har tidligere tatt til orde for at Rubiales skulle prøves i idrettsdomstolen. Idrettsminister Victor Francos var klar på at han ønsket at Rubiales skulle bli fratatt vervet som fotballpresident.

Kritikken har haglet som følge av oppførselen til Rubiales i etterkant av VM-finalen mellom Spania og England. De spanske fotballkvinnene vant 1-0.

Den mest omtalte episoden skjedde på scenen da de spanske fotballkvinnene skulle få sine gullmedaljer etter seieren over England.

Rubiales klemte alle Spanias spillere, men kysset i tillegg Hermoso på munnen etter å ha omfavnet henne og kysset henne på kinnet. Det har skapt en voldsomt opphetet debatt, og stadig flere har kastet seg på kritikken.

46-åringen gikk offentlig ut og beklaget episoden, men kritikken avtok ikke av den grunn. Det spanske fotballforbundet hasteinnkalte til en generalforsamling.

Rubiales holdt en halvtimes tale på det spanske forbundets generalforsamling, som endte med at han nektet å bøye for press om å gå av.

Talen utløste en serie av reaksjoner. I en uttalelse fra det spanske kvinnelandslaget fredag kveld sa Hermoso at hun aldri samtykket til kysset, og det spanske kvinnelandslaget nektet å spille kamper så lenge Rubiales fortsatt var i jobben.

[ Spanske fotballstjerner fordømmer Rubiales-kyss: – Uakseptabel oppførsel ]

[ Spanias Fotballforbund med uforbeholden unnskyldning til «verden» etter VM-kysset ]