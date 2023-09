Hangeland ordknapp om midtstoppervalgene: – Stor konkurranse

– Det er stor konkurranse og ganske jevnt på stopperplassen, slo landslagskoordinator Brede Hangeland fast da han møtte pressen på Ullevaal søndag formiddag.

I 6-0-seieren mot Jordan torsdag startet Kristoffer Ajer og Leo Østigård i det norske midtforsvaret. Etter pause entret også Stefan Strandberg banen. Da gikk Ajer ut på backen.

Vil teste ut

– Jeg har ikke svaret (på hvem som starter), og jeg har ikke tenkt å gi det her heller, fortsatte Hangeland.

Rogalendingen fortalte videre at tiden fram mot tirsdagens oppgjør vil bli brukt godt.

– Dette handler om å finne det laget som er best egnet til å vinne kampen. Vi kommer til å prøve litt ulike ting på trening fram mot tirsdag, fortsatte den tidligere midtstopperen.

Ros til Nusa

Hangeland sendte også ros i retning angrepskometen Antonio Nusa, som torsdag scoret Norges første mål i landslagsdebuten.

– Jeg er veldig imponert. Han er en ung mann som er veldig moden for alderen. Det er ikke gitt at alle takler det like godt, men han står fint i det, skrøt Hangeland.

Ettersom både Skottland og Italia vant sine kamper fredag, må Norge vinne resten av sine kamper samt ha hjelp av andre for å komme til EM gjennom denne kvalifiseringen. Går ikke det får laget en ny sjanse gjennom et omspill i mars.

Kampen mot Georgia spilles på Ullevaal stadion tirsdag klokka 20.45.

