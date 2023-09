Bob Bradley gjør comeback som Stabæk-trener: – En spesiell klubb

Signeringen ble bekreftet på en pressekonferanse på Nadderud søndag ettermiddag. Kontrakten strekker seg ut inneværende sesong, men Stabæk opplyser at det er en klar intensjon om et lengre samarbeid.

Bradley får med seg tidligere eliteserieprofil Azar Karadas som assistent.

Bradley tar over etter at Lars Bohinen nylig mistet jobben som Stabæk-sjef etter en svak sesong. Klubben ligger på direkte nedrykksplass med to poeng opp til Sandefjord og Vålerenga på trygg plass.

– Stabæk er en veldig spesiell klubb, med fantastiske mennesker og fantastisk historie. Jeg er veldig glad for å være tilbake og være en del av Stabæk igjen, sier Bradley om returen.

65-åringen Bradley var trener i Stabæk fra januar 2014 til november 2015. Han ledet bæringene i 72 kamper før han gjorde overgang til franske Le Havre. Siden har han vært trener i Swansea og Los Angeles FC.

Amerikaneren har vært savnet i klubben siden han dro for åtte år siden.

– Hver gang vi har trengt ny trener så har vi snakket om å få Bob tilbake. «Tenk å få til det», men han har vært i andre jobber. Denne gangen visste vi at han var ledig, så hvorfor ikke prøve, sier styreleder Espen Moe.

De siste årene har han vært i MLS-klubben Toronto, der han har vært trener og sportsdirektør. Han var ferdig i den canadiske klubben i juni etter at resultatene ikke sto til forventningene.

Bradleys første oppgave blir mot Brann på hjemmebane etter landslagspausen.