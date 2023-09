Medvedev slo Alcaraz og møter Djokovic i finalen: – Spilte til 12 på skalaen

Medvedev avsluttet Alcaraz’ periode som regjerende US Open-mester med settsifrene 7-6 (7-3), 6-1, 3-6, 6-3.

– Jeg sa at jeg måtte spille til elleve av ti på skalaen, men jeg spilte 12 av ti bortsett fra det tredje settet. Han (Alcaraz) er helt utrolig. Om man skal slå ham må man spille sin beste tennis noensinne, sa Medvedev etter kampen.

Russerens eneste Grand Slam-tittel kom i US Open i 2021. Da slo han Novak Djokovic, som også står på motsatt side i søndagens finale.

Djokovic ble fredag kveld klar for sin fjerde Grand Slam-finale i år etter å ha slått det amerikanske stjerneskuddet Ben Shelton i strake sett i US Open.

Alcaraz ble mester i fjor da han slo Casper Ruud på hardcourten i den amerikanske storbyen. Da ble han også verdensener, en posisjon han har delt med Djokovic det siste året.

– Jeg mistet det helt i det første settet. Jeg kjempet i 50 minutter og så mistet jeg det på fire poeng. Det var tøft å svelge, sa Alcaraz.

Djokovic er sikret å bli verdensener når rankingen oppdateres mandag. Han hadde ingen poeng å forsvare i årets US Open-turnering etter som at han ikke fikk innpass i fjor som følge av at han ikke er vaksinert mot koronaviruset.

[ Coco Gauff klar for finalen i US Open – møter den nye verdenseneren ]