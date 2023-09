Lørdagens direkte TV-sport, mer EM-kvalifisering

09.00: Motorsport, DTM fra Sachsenring, kvalifisering Race 1. (Vsport+)

10.00: Motorsport, Moto GP, siste treningsrunde foran San Marino Grand Prix. Kvalifisering fra 10.45. (Vsport3)

10.30: Sykling, terrengsykling, semifinale i downhill for kvinner fra Portes du Soleil, Frankrike. Semifinaler menn starter 11.15. (Eurosport 1)

12.00: Motorsport, Moto GP, San Marino Grand Prix. Første race. (Vsport3)

12.30: Sykling, Vuelta a España, verdenstouren menn (30 av 35): 14. etappe (fjell), 156,5 km Sauveterre-de-Beárn – Larra-Belagua. (Eurosport N, TV2 Sport2)

12.45: Sykling, terrengsykling, finale i downhill for kvinner fra Portes du Soleil, Frankrike. Finale menn starter 13.45. (Eurosport 1)

12.45: Motorsport, Moto3 kvalifisering San Marino GP. (Vsport3)

13.00: Roing, VM i Beograd, Serbia, 7. dag. A-finaler: Dobbeltsculler blandet PR2 13.05, firer med styrmann blandet PR3 13.18, toer kvinner 13.34, toer menn 13.51, lettvekt dobbeltsculler kvinner 14.07, lettvekt dobbeltsculler menn 14.23, firer kvinner 14.39, firer menn 14.54, dobbeltfirer kvinner 15.10, dobbeltfirer menn 15.26. (NRK1)

13.00: Darts, PDC European Tour. German Darts Open. Andre dag. (Vsport1)

13.15: Motorsport, DTM fra Sachsenring, første race. (Vsport3)

13.30: Fotball, engelsk 2. divisjon menn (7. runde): Bradford – Grimsby fra Valley Parade. (Vsport2)

13.30: Golf, Irish Open (6 mill. dollar), europatour menn i Straffan (til 10/9) med Kristian Krogh Johannessen i feltet. (Vsport Golf)

13.45: Motorsport, Moto2, kvalifisering San Marino GP. Moto GP sprint race fra 14.35. (Vsport3)

15.00: Fotball, EM-kvalifisering menn, 5. kampdag: Gruppe F: Aserbajdsjan – Belgia fra Baku. (TV2 Sport1)

16.00: Motorsport, MotoE, San Marino GP. andre race. (Vsport3)

16.45: Fotball, Toppserien kvinner (20. runde): Lyn – Rosenborg fra Grorud kunstgress. Rosenborg er nå bare ett poeng bak Vålerenga på tabelltoppenog kan gå forbi med seier her. Vålerengas kamp er utsatt til onsdag på grunn av kveldens oppgjør i kvalifiseringen til Mesterligaen. (NRK1)

17.00: Motorsport, MotoGP, Red Bull Rookies Cup, første race fra San Marino. (Vsport3)

18.00: Fotball, EM-kvalifisering menn, 5. kampdag: Gruppe C: Ukraina – England fra Wroclaw i Polen. (TV2 Sport Premium). Gruppe F: Estland – Sverige fra Tallinn. (TV2 Sport1)

18.00: Tennis, US Open (hardcourt, 65 mill. dollar) i New York (årets fjerde og siste Grand Slam-turnering), 13. dag: Finale menn double. (Eurosport N)

18.15: Håndball, Eliteserien kvinner (3. runde): Larvik – Sola fra Bergslihallen. (TV2 Sport2)

19.00: Motorsport, superbike, første løp fra Frankrike. (Eurosport 1)

19.00: Motorsport, IndyCar, Grand Prix of Monterey. Treningsrunde. (Vsport3)

19.00: Darts, PDC European Tour. German Darts Open. Andre dag, kveldsprogrammet. (Vsport1)

20.00: Golf, LPGA-turnering kvinner (2 mill. dollar) i Cincinnati, Ohio. Celine Borge slet tungt første dag og det spørs om hun er med videre.. (Vsport Golf)

20.00: Klatring, sportsklatring finale i lead for kvinner og menn fra Koper, Slovenia. (Eurosport 1)

20.20: Ishockey, Mesterligaen menn (CHL), 4. runde: RB Salzburg (Østerrike) – Stavanger Oilers. (Vsport+)

20.45: Fotball, EM-kvalifisering menn, 5. kampdag: Gruppe C: Nord-Makedonia – Italia fra Skopje. (TV2 Sport1). Gruppe I: Kosovo – Sveits fra Pristina. (TV2 Sport Premium)

21.30: Tennis, US Open (hardcourt, 65 mill. dollar) i New York. 13. dag: Finale kvinner. Det blir hjemmehåpet Coco Gauff som skal opp mot Aryna Sabalenka fra Belarus i kveldens finale. Sabalenka er rangert som nummer to i verden, men rotet det veldig til i semifinalen der hun måtte gjennom to tiebreak mot Madison Keys for å komme seg videre til turneringens siste kvinnekamp.. (Eurosport N)

23.00: Motorsport, IndyCar, Grand Prix of Monterey, Kvalifisering. (Vsport3)