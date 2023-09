Ingen norsk hjelp på Kypros – Skottland kan bli EM-klare tirsdag

Skulle Norge spille uavgjort mot Georgia tirsdag, vil Skottland være EM-klar allerede 12. september, mer enn ni måneder før avspark i Tyskland.

Om Ståle Solbakken hadde håp om en håndsrekning fra Kypros, ble det tidlig knust. Allerede etter fem minutter nikket Scott McTominay inn ledermålet, og etter en halvtime ledet gjestene med tre mål i heten i Larnaka.

Norges vei til topp-to-plassering i gruppa ble enda brattere og smalere fredag kveld, med Spanias storseier i Georgia og skottenes trepoenger på Kypros.

Norge må nå ikke bare vinne alle sine fire gjenværende kamper (Georgia hjemme, Kypros borte, Spania hjemme og Skottland borte), men håpe at Skottland tar maksimalt ett poeng i sine bortekamper mot Spania og Georgia eller at Spania avgir minst tre poeng i sine gjenstående kamper mot andre lag enn Norge.

Fort gjort

Skottlands ledermål kom etter et innkast som sendte kaptein Andy Robertson på løp mot dødlinja. John McGinn fikk hodet på innlegget, og ved bakerste stolpe kunne McTominay nikke i tomt mål. Det var hans sjette mål i kvalifiseringen.

Også 2-0-målet kom på dødball, etter et drøyt kvarter. Jack Hendry så ut til å klatre på en motspiller da han nikket et frispark ned i feltet slik at stopperkollega Ryan Porteous kunne beina ballen i mål. Kypros-spillerne ropte forgjeves på frispark, og VAR godkjente målet.

Med 3-0-målet var kampen avgjort. McTominay spilte inn til McGinn, som fikk god tid på 16-meterstreken og skrudde ballen i hjørnet.

Bittert

I den andre omgangen var McTominay nær å ta ledelsen alene på EM-kvalifiseringens scoringsliste, men hans avslutning traff stolpen og spratt ut.

Skottlands mirakelvending i sluttminuttene på Ullevaal i juni blir bare bitrere og bitrere for et norsk lag som med tre poeng i den kampen ville vært med for fullt i kampen om EM-billett.

