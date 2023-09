Fredagens direkte TV-sport, EM-kamper i Norges pulje

06.00: Golf, Asian Tour, The 39th Shinhan Donghae Open fra Sør-Korea. (Vsport Golf)

10.35: Motorsport, MotoGP, første treningsrunde foran San Marino Grand Prix. (Vsport3)

13.00: Darts, German Darts Open, første spilledag. (Vsport1)

13.30: Sykling, Vuelta a España, verdenstouren menn (30 av 35): 13. etappe (fjell), 135 km Formigal-Huesca La Magia – Col du Tourmalet. (Eurosport N, TV2 Sport2)

14.00: Golf, Irish Open (6 mill. dollar), europatour menn i Straffan (til 10/9) med Kristian Krogh Johannessen i feltet. (Vsport Golf)

18.00: Fotball, EM-kvalifisering menn, 5. kampdag: Gruppe A: Georgia – Spania fra Tbilisi. Viktig kamp i Norges gruppe dette. Georgia spiller på Ullevaal tirsdag, men har altså Spania hjemme først. Spania har spilt bare to kamper til nå, seier over Norge og tap for Skottland. (TV2 Sport1)

18.00: Tennis, US Open (hardcourt, 65 mill. dollar) i New York (årets fjerde og siste Grand Slam-turnering), 12. dag: Finale mixed double. (Eurosport 1)

18.30: Fotball, tysk cup kvinner, 2. runde: St. Pauli – Hamburg. (Vsport2)

18.45: Sykling, terrengsykling cross country short for menn fra Portes du Soleil, Frankrike. (Eurosport 1)

19.00: Darts, German Darts Open, første spilledag, kveldsprogrammet. (Vsport1)

19.30: Friidrett, Van Damme minnestevne i Brussel, Belgia, Diamond League-stevne (13 av 14), 2. dag: 4 x 100 m menn 18.37, 10.000 m menn 18.57, lengde kvinner 19.02, stav menn 19.15 (DL), spyd kvinner 19.22 (DL), 400 m kvinner B-heat 19.53, høyde kvinner 19.50 (DL), 400 m menn B-heat 19.53, 400 m kvinner 20.04 (DL), 1500 m kvinner 20.13 (DL), 200 m menn 20.28 (DL), 100 m kvinner 20.36 (DL), tresteg kvinner 20.41 (DL), 400 m hekk kvinner 20.46 (DL), 2000 m menn 20.56 (DL), 200 m kvinner 21.09 (DL), 800 m menn 21.17 (DL), 5000 m kvinner 21.26 (DL), 400 m menn 21.53 (DL). (NRK2)

20.00: Sykling, Grand Prix de Québec i Canada, 201,6 km, verdenstouren menn, 32 av 35. (Eurosport 1)

20.45: Fotball, EM-kvalifisering menn, 5. kampdag: Gruppe A: Kypros – Skottland fra Larnaka. Skottland har fått en kjempstart i denne pulja med fire strake seire og kan komme opp i 15 poeng etter denne kampen. (TV2 Sport1). Gruppe J: Slovakia – Portugal fra Bratislava. (TV2 Sport Premium)

21.00: Fotball, spansk Segundo Division: Levante – Espanyol fra Estadi Ciutat de València. (TV2 Sport Premium)

21.00: Tennis, US Open (hardcourt, 65 mill. dollar) i New York, 12. dag: Semifinale menn. Novak Djokovic møter hjemmehåpet Ben Shelton. (Eurosport N)

22.00: Golf, LPGA-turnering kvinner (2 mill. dollar) i Cincinnati, Ohio (til 10/9) med Celine Borge på start. (Vsport Golf)

00.30: Tennis, US Open i New York, andre semifinale: Tittelforsvarer Carlos Alcaraz fra Spania møter Daniil Medvedev fra Russland. (Eurosport N)