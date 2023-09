Solbakken om Nusa: - Som vi gjorde på løkka

Etter kampen ventet ros fra blant andre landslagssjef Ståle Solbakken.

– Han slipper seg løs og spiller fotball akkurat som vi gjorde på løkka i gamle dager. Han tar ned ballen og utfordrer, og så blir det nok for mye av det gode i perioder. Men det er en læringskurve der. For all del, han skapte mye, sa Solbakken til TV 2 om debutanten.

Jørgen Strand Larsen vikarierte for Erling Braut Haaland på spissplass og markerte seg med mål og to målgivende pasninger i den første omgangen. Han var også involvert da Bård Finne fastsatte resultatet, men det var Nusa som stjal showet på Ullevaal.

Brugge-spilleren henrykket publikum med sine driblinger, scoret det første målet på vakkert vis og var involvert i to scoringer til da Norge avgjorde kampen før pause. Jordans kaptein og høyreback Ehsan Haddad priste seg nok lykkelig da Nusa byttet side og plaget venstrebacken i den andre omgangen til han ble byttet ut mot slutten.

– Hva skal jeg si? Det er utrolig morsomt. Jeg hadde ikke forventet dette. Vi vinner 6-0, jeg scorer … det er ting du bare kan drømme om, sa Nusa.

– Det ble en utrolig følelse i magen. Jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive det, sa han om 1-0-scoringen sin.

Solbakken var overrasket over at Norge var såpass mye bedre enn gjestene.

– Det er et lag vi har studert, og vi visste at hvis vi satte press på dem, så ville de miste ballen. Men jeg var litt overrasket over at det var så stor forskjell, sa han.

Fredag har spillerne formelt fri for at samlingen ikke skal virke for lang. Mange av innbytterne trente rett etter kampslutt torsdag sammen med de som ikke startet, blant dem Erling Braut Haaland.

Tirsdag er det EM-kvalifisering mot Georgia, den kampen ble utsatt et døgn på grunn av det norske kommunevalget mandag.