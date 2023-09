Danmark valset over San Marino, men Finland leder pulja

San Marino er det dårligste landet i fotballhistorien, og laget har sluppet inn fire mål i gjennomsnitt i sine kamper. Danskene fikk holde lekestue det meste av kampen og dro land en grei seier.

Det tok litt tid før det løsnet for de danske drenge. Hele Parken ropte på straffe etter at Lorenzo Capicchioni syntes å ha hektet Jesper Lindstrøm innenfor 16-meteren. Etter en lengre VAR-sjekk endte det med ingen straffe og gult kort til Napoli-spilleren for filming.

Det gikk ytterligere noen minutter før Pierre-Emile Højbjerg satte 1-0 da han fikk tid og rom til å finstille siktet. Et par minutter senere doblet Joakim Mæhle til 2-0 på pasning fra Christian Eriksen.

Eriksen fortsatt i servitørrollen og var nest sist på ballen da Jonas Wind satte 3-0 fem minutter før pause. I annen omgang trodde Morten Hjulmand at han hadde scoret i landslagsdebuten, men en VAR-sjekk viste at det var offside i forkant.

Manchester United-stjernen Eriksen avsluttet det hele med å servere Youssuf Poulsen til 4-0 på overtid.

Sterke finner

Finland slo til med en sterk 1-0-seier borte mot Kasakhstan etter at Oliver Antman ble kampen eneste målscorer etter 78 minutter. Dermed er det finnene som er i føringen i gruppe H med 12 poeng på fem kamper. Danskene har 10 poeng etter tre seire, en uavgjort og ett tap.

Søndag drar Danmark til den finske hovedstaden for toppmøte i gruppe H.

Slovensk seier

Slovenia er også i gruppen og står også med 10 poeng etter 4-2 over Nord-Irland. Kampen startet forrykende med tre mål på et drøyt kvarter. To til vertene og en til gjestene. Andraz Sporar satte 1-0 etter tre minutter, mens Isaac Price svarte fire minutter senere. Petar Stojanovic gjorde 2-1 etter 17 minutter. Benjamin Sesko økte til 3-1 tre minutter før sidebytte.

Jonny Evans reduserte til 2-3 for nordirene åtte minutter i annen omgang, men Sporar økte til 4-2 kort etter med sitt annet mål for kvelden.

---

FAKTA

EM-kvalifisering menn torsdag, 5. runde:

GRUPPE B:

Frankrike – Irland 2-0 (1-0)

Mål: 1-0 Aurélien Tchouaméni (19), 2-0 Marcus Thuram (48).

Nederland – Hellas 3-0 (3-0)

Mål: 1-0 Marten de Roon (17), 2-0 Cody Gakpo (31), 3-0 Wout Weghorst (39).

GRUPPE E:

Polen – Færøyene 2-0 (0-0)

Mål: 1-0 Robert Lewandowski (str. 73), 2-0 Lewandowski (83).

Tsjekkia – Albania 1-1 (0-0)

Mål: 1-0 Václav Cerný (56), 1-1 Nedim Bajrami (66).

GRUPPE G:

Litauen – Montenegro 2-2 (0-0)

Mål: 1-0 Gytis Paulauskas (71), 1-1 Nikola Krstovic (78), 1-2 Stefan Savic (89), 2-2 Fedor Cernych (90).

Serbia – Ungarn 1-2 (1-2)

Mål: 1-0 Attila Szalai (selvmål 10), 1-1 Barnabas Varga (34), 1-2 Willi Orbán (36).

GRUPPE H

Kasakhstan – Finland 0-1 (0-0)

Mål: 0-1 Oliver Antman (78).

Danmark – San Marino 4-0 (3-0)

Mål: 1-0 Pierre-Emile Højbjerg (26), 2-0 Joakim Mæhle (28), 3-0 Jonas Wind (40), 4-0 Yussuf Poulsen (90).

Slovenia – Nord-Irland 4-2 (3-1)

Mål: 1-0 Andraz Sporar (3), 1-1 Isaac Price (7), 2-1 Jonny Evans (selvmål 17), 3-1 Benjamin Sesko (42), 3-2 Evans (53), 4-2 Sporar (56).

---