TV-krise fire dager før Champions League-avkast

Infront har sikret seg rettighetene fra Det europeiske håndballforbundet (EHF) og kan så videreselge disse. Men i Norge, Sverige og Danmark har markedet vært iskaldt for rettighetene for alle europacupene.

– Infront jobber for tiden med å få på plass en plattform for en strømmetjeneste med betaling slik at håndballfans i Skandinavia kan følge Champions League, sier EHFs informasjonssjef Thomas Schöneich til NTB.

Han sier at EHF og Infront i løpet av denne uken vil gå ut med mer informasjon rundt strømmetjenesten.

Tittelforsvarer Vipers Kristiansand åpner CL-sesongen lørdag. Det skjer borte mot Ikast i Danmark.

– Dette synes jeg er veldig synd, sier Vipers' keeperveteran Katrine Lunde til NTB om at ingen medieselskaper i Norge har sikret seg rettighetene.

Kolstad spiller sin første kamp i mesterligaen 13. september, i Nord-Makedonia mot Pelister.

Viaplay har hatt klubbrettighetene for internasjonal håndball i flere sesonger, men avtalen gikk ut i juni.