Svømmeforbundet reagerer på åpning for russere: – Skuffet

– Vi er skuffet, skriver president Cato Bratbakk i Norges Svømmeforbund i en SMS til NTB.

– Norges Svømmeforbund og våre nordiske naboland mener fortsatt at utestengelse er det riktige så lenge krigen pågår. Vi tar dette vedtaket til etterretning, legger han til.

Det internasjonale svømmeforbundet World Aquatics opplyste tirsdag at russere og belarusere får innpass i internasjonale konkurranser. Det stilles samtidig mange krav.

Svømmepresidenten sier at det er for tidlig å snakke om boikott.

– Vi har ikke diskutert hva dette vil bety for norsk deltakelse i internasjonale stevner framover, skriver Bratbakk.

Omfattende krav

I kravene til de russiske og belarusiske utøverne heter det at nasjonene kun får ha med én nøytral utøver hver i en konkurranse. Det betyr at lagkonkurranser utgår for de to landene.

Utøverne forplikter seg også til ikke å uttrykke støtte til Russlands invasjon av Ukraina. De kan heller ikke delta på pressekonferanser eller gå gjennom pressesonen i etterkant av konkurranser.

Russiske eller belarusiske flagg er ikke tillatt, og nasjonalsang vil ikke bli avspilt. Ei heller kan de aktuelle utøverne ikle seg drakter eller overtrekksdresser som signaliserer egen nasjonalitet. De skal ha på seg klær som er «enkle og hvite i farge», heter det i bestemmelsene som nå er vedtatt.

Ifølge World Aquatics' egen spørreundersøkelse blant utøvere fra hele verden på ulike aldersnivåer er det 67 prosent som ønsker russisk og belarusisk deltakelse som nøytrale.

– Ingen forbedring

Nyheten ble tatt imot med skuffelse i Russland tirsdag:

– Dette er ingen forbedring av situasjonen, uttalte Russlands svømmeforbund.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) skal snart ta endelig stilling til spørsmålet rundt russisk og belarusisk deltakelse i neste års sommer-OL i Paris.