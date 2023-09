Selnæs vender tilbake til Rosenborg: – Den soleklart største klubben

RBK bekrefter signeringen i sosiale medier.

Midtbanespilleren har skrevet under på en kontrakt som strekker seg ut 2027-sesongen og returnerer dermed til klubben han forlot etter 2015-sesongen.

– Det føles veldig spesielt å ta på seg Rosenborg-drakten igjen. Det føles bra og veldig spesielt, sier Selnæs til rbk.no.

Trønderen forlot RBK til fordel for franske Saint Etienne i januar 2016, før ferden gikk innom kinesisk klubbfotball. Det siste året har Selnæs spilt for sveitsiske Zürich.

Om årsaken til at han vender hjem, sier midtbanespilleren:

– Det er mange faktorer til det. Den ene er familie, men en viktig faktor er at jeg ønsker å være med på å ta Rosenborg tilbake til toppen. Det er den soleklart viktigste faktoren for min del. Fordi jeg har alltid fulgt Rosenborg tett hele mitt liv, inkludert de siste årene. Det er ingen som holder med Rosenborg som er fornøyd med hva som har vært de siste årene, og i alle fall ikke jeg.

Selnæs står med 134 kamper for Rosenborg etter debuten mot Lillestrøm som 17-åring i 2012.

Selnæs kan få sin re-debut hjemme på Lerkendal mot Bodø/Glimt søndag 17. september.

– Rosenborg er den soleklart største klubben. Det kommer aldri til å være sånn i mitt hode at man skal være fornøyd med fjerdeplasser. Vi sikter alltid etter toppen. Vi må jobbe steinhardt for å få det til, og jeg har troen. Det er derfor jeg er her, sier Selnæs.