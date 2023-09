Ny mulig habilitetssak i håndballforbundet – brukte selskapet til visepresident

Håndballforbundet benyttet et selskap som eies av forbundets daværende visepresident Aksnes. Dette skjedde tre ganger i perioden 2019-22.

– Min opplevelse var at dette ble vurdert som en enkel, trygg og rimelig løsning. Jeg kan i ettertid forstå at det stilles spørsmål om dette, sier Bente Aksnes til TV 2.

Ifølge henne dreide det seg om dommerutvikling samt prosjekt- og prosessledelse. NHF skal ha betalt cirka 250.000 kroner for oppdragene.

– Det er viktig å presisere at jeg ikke har drevet aktivt salg i min periode som styremedlem, men har stilt meg til disposisjon ved henvendelser der det har vært ønskelig å bruke min kompetanse. Som ansatt i et rådgivningsselskap har jeg vært nødt til å fakturere konkrete oppdrag. Dette var spesielle oppdrag utover det som er rimelig å forvente av et styremedlem, sier Aksnes.

Det er ikke mange ukene siden en tilsvarende sak ble rullet opp av TV 2. Da kom det fram at NHF ved fire anledninger hadde betalt for tjenester av en stiftelse håndballpresident Kåre Geir Lio var ansatt i.

Ingen av de totalt sju oppdragene det er snakk om i tilfellene rundt Lio og Aksnes, var inne i en anbudsrunde for NHF.

– Det er ulikheter i disse sakene. Før Bente Aksnes og Fønix ble engasjert, ble det gjort grundige og veloverveide vurderinger av gjeldende lovverk. I det ene tilfellet ble kjøpet også gjort på bakgrunn av et styrevedtak. Det er ingen skjulte kjøp eller motiver i disse sakene, sier håndballforbundets generalsekretær Erik Langerud til TV 2.

– Samtidig er vi åpne for at det kan stilles spørsmål hvis man ikke sitter med hele bildet. Til våre medlemmer vil vi også si at vi er glade for at habilitetsdiskusjonen nå tas grundig i forbundsstyret, og vi ser fram til å følge opp de konklusjoner som kommer fra kontrollkomiteen, sier Langerud.

