Russiske og belarusiske svømmere får igjen konkurrere internasjonalt – omfattende krav

Forbundet opplyser at utøvere fra de to landene kan delta som «individuelle, nøytrale utøvere» om de oppfyller visse betingelser.

Blant vilkårene som stilles er at maksimalt én utøver fra hvert land får delta i en konkurranse, og utøverne forplikter seg til ikke å uttrykke støtte til Russlands invasjon av Ukraina. De kan heller ikke ha en kontrakt med det russiske forsvaret.

I kriteriene som er utarbeidet av en spesialnedsatt arbeidsgruppe, heter det at utøvere fra Russland og Belarus som ønsker å delta, heller ikke kan delta på pressekonferanser eller gå gjennom pressesonen i etterkant av konkurranser.

Hvite klær

Russiske eller belarusiske flagg er ikke tillatt, og nasjonalsang vil ikke bli avspilt. Ei heller kan de aktuelle utøverne ikle seg drakter eller overtrekksdresser som signaliserer egen nasjonalitet. De skal ha på seg klær som er «enkle og hvite i farge», heter det i bestemmelsene som nå er vedtatt.

I forkant av beslutningen er det, ifølge Det internasjonale svømmeforbundet, gjort en spørreundersøkelse blant utøvere fra hele verden på ulike aldersnivåer. Konklusjonen her skal ha vært at 67 prosent ønsker russisk og belarusisk deltakelse som nøytrale.

– Til tross for utfordringene vi står overfor på den internasjonale scenen, anerkjenner vi vårt ansvar for å fremme et konkurransedyktig, rettferdig og inkluderende miljø for hver utøver, sier svømmepresidenten Husain Al Musallam.

– Jeg vil gjerne takke alle som har vært involvert i å utvikle den strenge og rettferdige tilnærmingen vi har blitt enige om i dag, legger han til.

Umiddelbart implementert

Svømmeforbundet opplyser at reglene trådte i kraft mandag, men det er ikke kjent hvor lang tid det vil ta å gå gjennom søknadene fra dem som ønsker seg status som nøytral utøver.

Norges Svømmeforbund har vært aktive i kampen for å forby idrettsutøvere fra Russland og Belarus å delta på arrangementer mens krigen i Ukraina pågår.