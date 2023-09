RBK-kvinnene herjet på Nadderud – ett poeng bak Vålerenga

Med åtte runder igjen topper Vålerenga tabellen ett poeng foran RBK. Det går mot et nervepirrende gullrace utover høsten.

To kjappe mål i åpningsminuttene banet vei for en komfortabel Rosenborg-kveld. Matilde Rogde brukte innsiden av foten til å trille inn 1-0, og like etter doblet Cesilie Andreassen med et treff fra distanse.

Stabæk var ikke i nærheten av å true gjestene før pause. Før halvtimen spilt kom også 3-0 ved Emilie Nautnes etter et flott angrep.

Etter hvilen prøvde hjemmelaget å kjøre kampen, men det dabbet kjapt av. I stedet satte Melissa Bjånesøy inn RBKs fjerde scoring etter kaos i Stabæk-boksen.

Vertene fikk en redusering da Bjånesøy headet en innsvinger rett i lagvenninnen Mathilde Harviken, som så ballen gå videre i stolpen og i nettet. I sluttminuttene la Elin Sørum på til 5-1 via tverrliggeren.

Rosenborg har vunnet sju av sine åtte siste kamper i Toppserien. Tirsdagens oppgjør var det andre på kort tid på Nadderud. Forrige uke vant trønderlaget en høydramatisk NM-kvartfinale mot Stabæk etter ekstraomganger.

Neste oppgave for RBK er bortemøtet med Lyn lørdag. Fire dager senere tar Vålerenga imot ligatreer LSK Kvinner, som også ønsker å melde seg på i tittelkampen. Romerikingene er fem poeng bak rivalen.

