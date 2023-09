Djokovic trygt til US Open-semifinale – satte rekord

Det lå aldri en overraskelse i luften på Arthur Ashe stadion. Fritz kom skjevt ut og fant ikke en vei tilbake i en kamp Djokovic vant 6-1, 6-4, 6-4.

For 47. gang skal Djokovic spille en Grand Slam-semifinale. Serberen delte rekorden med Roger Federer, men har den nå alene.

Første sett var over på et snaut tre kvarter. Fritz fikk inn en breakball, men ble selv brutt tre ganger. Like ille gikk det ikke i settet som fulgte.

Forspilte sjanser

Der ble det kun med det ene bruddet. På veien reddet Djokovic fire breakballer og servet hjem 2-0-ledelsen. Forsvarsevnen slo også til i tredje sett da Fritz misset på en rekke muligheter.

Bom ble det ikke da Djokovic brøt til 4-3 på første forsøk. Fritz slo tilbake umiddelbart, men bare for å bli brutt igjen.

Djokovic er tidenes mestvinnende Grand Slam-spiller på herresiden med 23 titler. I år har han vunnet både Australian Open og Roland-Garros, mens det ble tap i thrilleren mot Carlos Alcaraz i Wimbledon-finalen.

Amerikaner igjen

36-åringen spiller om å vinne US Open for fjerde gang. Han gikk hele veien på New York-hardcourten i 2011, 2015 og 2018. I fjor måtte han stå over turneringen på grunn av koronarestriksjoner for uvaksinerte spillere.

I fredagens semifinale venter nok en amerikaner på Djokovic. Motstanderen blir enten Frances Tiafoe eller Ben Shelton. Finalen er lagt til søndag.

Uansett hvordan det går, er Djokovic garantert å passere Alcaraz og ta over rollen som verdensener på neste ukes oversikt.