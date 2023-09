Alexander Kristoff mister sykkel-EM – stoppes av skulderskaden

Det forteller han selv til TV 2. Kristof fikk nylig påvist brist i skulderen og måtte stå over det pågående Tour of Britain.

Skaden gjør at han endrer på planene som var lagt.

– Jeg kjører ikke EM med mindre Rasmus Tiller eller Søren Wærenskjold skulle melde forfall. Planen nå er Kroatia rundt (starter 26. september), siden jeg nå mistet to etapperitt på sensommeren. Jeg føler det er bedre for formen og inngangen til vintertreningen å få et etapperitt i beina nå. Jeg pleier å trenge en del ritt for å komme i toppform, så da ble EM ikke optimalt for meg, skriver han i en SMS til TV 2.