Østigård får tillit mot Jordan – tiltenkt start mot Georgia

– Det trenger han, sa Solbakken om 23-åringen da han møtte pressen i Lillestrøm mandag.

Østigård ble brukt som et eksempel hvor Solbakken viste til at flere av spillerne som har slitt med spilletid den siste tiden, kan få tillit for å komme seg i kampform.

Østigård har kun fått to innhopp på overtid i de tre første serierundene i Serie A. I lørdagens kamp mot Lazio ble han værende på benken.

Forfall

Landslagssjefen står foran en forsvarsfloke før kampene mot Jordan og Georgia. Skadeforfall og lite spilletid hos flere forsvarsspillere i troppen gjør at han har litt å tenke på.

– Det er en litt utfordrende posisjon med tanke på de skadene som har kommet, erkjenner Solbakken til NTB.

Stian Gregersen og Andreas Hanche-Olsen måtte melde forfall søndag på grunn av skader. Jesper Daland er hentet inn i A-troppen for første gang.

Vålerenga-spiller Stefan Strandberg er et trygt kort med tanke på spilletid. Det har ikke Kristoffer Ajer og Leo Skiri Østigård vært.

Osame Sahraoui var ikke på mandagens trening på Lillestrøm.

– Han har vel etter eller annet ettersom han ikke er her, sa Solbakken.

Nasjonsligaen?

Norge møter Jordan (82 på Fifa-rankingen) hjemme torsdag. Det er en kamp som ikke inngår i noen kvalifisering.

Tirsdag neste uke kommer Georgia på besøk i EM-kvalkamp. Norge har havnet på etterskudd i gruppen med bare fire poeng etter fire (av åtte) kamper. Svært mye skal til for at det norske laget blir blant de to beste i puljen og får EM-billett slik.

Dermed kan nasjonsliga-veien blir Norges EM-håp. Den avgjøres neste år med «semifinale og finale». Norge har gode muligheter til å få denne muligheten, men er ikke sikret ekstrasjansen.

