Mange vil se Haaland mot Georgia – lunken interesse for Jordan-besøk

Fotballandslagets mediekoordinator Morten Morisbak Skjønsberg sier til NTB at det per mandag er solgt litt under 18.000 billetter til Georgia-oppgjøret på Ullevaal stadion.

Til torsdagens hjemmekamp mot Jordan er billettsalget oppe i cirka 7500.

Oppgjøret mot Spania i Oslo ble utsolgt i løpet av noen få minutter. Det betyr at det vil være 28.000 tilskuere innenfor porten når spanjolene kommer på besøk 15. oktober.

Både Erling Braut Haaland (hat trick) og Martin Ødegaard scoret mål i helgens kamper i Premier League. Hvem som vil spille kampen mot Jordan bestemmer Ståle Solbakken onsdag.

EM-kvalifiseringskampen mot Georgia må Norge vinne for å ha håp om å bli blant de to beste i pulja.