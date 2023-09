17.00: Tennis, US Open (hardcourt, 65 mill. dollar) i New York (årets fjerde og siste Grand Slam-turnering), 8. dag: 4. runde kvinner og menn. Russiske Daniil Medvedev (bildet) er klar for 4. runde i turneringen som nå går inn i sin andre og sste uke. (Eurosport 1, også Eurosport N fra 19.00)

21.00: Fotball, engelsk League One (6. runde): Cambridge United – Reading fra Abbey stadium. (Vsport2)

21.00: Tennis, US Open fortsetter gjennom kvelden og natta. (Eurosport 1, Eurosport N)