Tre forfall til landskampene, kun en ny hentes inn

Norges Fotballforbund bekrefter forfallene søndag.

Ståle Solbakken henter inn forsvarsspiller Jesper Daland som erstatter. Daland spiller til daglig i Cercle Brugge i Belgia.

– Vi tok høyde for at det kunne komme noen forfall, derfor tok vi ut en stor tropp. Stian visste vi var en risiko etter en skade i preseason, og Hanche-Olsen fikk dessverre tilbakeslag på en skade og måtte ut i pausen i kampen mot Werder Bremen lørdag, sier landslagssjef Ståle Solbakken.

– Alexander har hatt en fin start i sin nye klubb, og det var derfor ekstra synd at han ble skadet nå. Med to forsvarsspillere ute, forsterker vi med Jesper Daland, som er en spiller vi har fulgt tett over lengre tid, legger han til.

Kan bli utvidet

Solbakken åpner også for at troppen blir utvidet ytterligere i dagene som kommer.

– Vi ser an søndagens kamper om vi skal hente inn en spiller til, men når vi nå inkluderer Daland i troppen er vi 24 spillere, sier landslagssjefen.

Størst er Norges problemer i midtforsvaret foran de kommende landskampene mot Jordan og Georgia på Ullevaal.

Stian Gregersen har slitt med skade i sesonginnledningen i fransk fotball, men fikk 71 etterlengtede minutter da Bordeaux slo Amiens 2-0 i Ligue 2 forrige helg. Til lørdagens møte med Auxerre var imidlertid landslagsstopperen igjen uaktuell.

Gregersen var verken å se på banen eller på benken. Ifølge blant andre L'Equipe skal en lårskade ha vært årsaken.

Usikkerhet rundt flere

Andreas Hanche-Olsen har også vært skadeplaget og fått minimalt med spilletid den siste tiden, men spilte fra start da Mainz møtte Werder Bremen lørdag. 26-åringen ble imidlertid byttet ut ved pause etter å ha pådratt seg en ankelskade.

Kristoffer Ajer har på sin side startet kun én av Brentfords kamper i Premier League denne sesongen. Lørdag satt han igjen på benken, men fikk sjansen de siste ni minuttene som innbytter i 2-2-kampen mot Bournemouth.

Leo Skiri Østigård har kun to svært korte innhopp for Napoli i Serie A denne sesongen. Lørdag så han hele hjemmekampen mot Lazio fra banken. Napoli røk 1-2.

Vålerenga-veteranen Stefan Strandberg er den eneste av Solbakkens fem uttatte midtstoppere som har fått mye spilletid inn mot den kommende samlingen.

Rufsete

Landslagssjefen sa følgende om veteranen da han tok ut troppen tidligere denne uken:

– Hvis du tar stopperposisjonen nå, får Stefan mye tyn. Noe er berettiget, noe er veldig uberettiget. Mot Molde forrige helg var han den klart beste spilleren til Vålerenga. Så setter han seg i noen situasjoner han alltid har hatt vanskelig for å løse. De kommer ikke så ofte hos oss, og han har ikke gjort seg bort hos oss. Det er ikke dermed sagt at han starter. Det er det stor tvil rundt.

Solbakken oppsummerte videre situasjonen blant stopperne i troppen som «litt ruskete».

Brøndby-spiller Henrik Heggheim og Daland har banket på landslagsdøren. Solbakken kommenterte også deres situasjon.

– Vi har gitt Brede (Hangeland) en spesialoppgave med midtstopperne, med tanke på om Daland og Heggheim har kommet opp på siden av eller har passert de som har vært med de siste gangene. Konklusjonen er at det har de ikke. Vi har tatt ut de vi mener er de fem beste, sa Solbakken.

NTB har forsøkt å få en kommentar fra landslagssjefen søndag, uten hell.