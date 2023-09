Ødegaard-perle bidro til dramatisk overtidsseier mot United. - Dette var galskap

Rice, som var Arsenals dyreste kjøp noensinne da han ble hentet fra West Ham, satte inn 2-1-målet seks minutter på overtid mot et United som kollapset. Etter en dødball fikk Rice umarkert ta ned ballen på lengste stolpe og score sikkert.

Deretter hamret skadeplagede Gabriel Jesus inn spikeren i kista.

Norge neste

– Det er den beste følelsen i verden. Dette er det vi spiller for. Det var helt galskap. Alle kampene er slik at du må være forberedt på å spille langt over 100 minutter, sa Ødegaard, som nå reiser til Norge for landslagssamling.

Kai Havertz har måtte tåle kritikk for å ha vært anonym etter overgangen fra Chelsea til Arsenal. Heller ikke søndag var tyskeren spesielt heldig med et par viktige involveringer.

Etter et snaut kvarter fikk 24-åringen en gavepakke av en sjanse rett foran United-målet. Fra få meter bommet imidlertid Havertz på ballen og måtte så se Lisandro Martínez rydde unna til hjørnespark.

Litt senere i omgangen forsøkte Havertz en tversoverpasning på Uniteds banehalvdel. Christian Eriksen snappet ballen og sendte Marcus Rashford i angrep langs venstrekanten. Rashford skaffet seg rom og sendte United i ledelsen med en god avslutning.

Straffedrama

Hjemmelaget brukte samtidig bare to minutter på å utligne ved Martin Ødegaard. Gabriel Martinelli gjorde et gnistrende godt forarbeid, og nordmannens avslutning ned i hjørnet var både presis og kontant. United-keeper André Onana kunne lite gjøre.

Etter pause pekte dommer Simon Hooper på straffemerket da Havertz gikk i bakken. VAR-sjekken avslørte imidlertid at tyskeren gikk over ende uten at det var spesielt mye kontakt. Dermed ble avgjørelsen omgjort.

Arsenal styrte spillet mot et United-lag som forsvarte seg godt. Etter en drøy time måtte gjestenes argentinske forsvarsklippe Lisandro Martínez forlate banen. Inn kom Harry Maguire, som i stedet ble koblet til flere klubber. Noen overgang vekk fra Old Trafford ble det imidlertid ikke.

Martin Ødegaard scorer Arsenals første mål i London søndag. (Kirsty Wigglesworth/AP)

Højlund inn

Etter halvspilt omgang fikk i tillegg danske Rasmus Højlund debuten for United.

I avslutningen av kampen fikk Bukayo Saka en gedigen sjanse da han fikk avslutte helt alene foran United-målet. Den ikke altfor gode avslutningen ble avverget på mesterlig vis av United-keeper Onana.

Tre minutter gjensto da United-innbytter Alejandro Garnacho trodde han hadde sendt eget lag opp i 2-1. VAR-sjekken avslørte imidlertid en hårfin offside. I stedet scoret Rice og Jesus i motsatt ende.

På tampen gjorde også Jonny Evans comeback for Manchester United. Forsvarsveteranen signerte en ettårskontrakt på overgangsvinduets siste dag.

---

FAKTA

Premier League søndag:

Arsenal – Manchester United 3-1 (1-1)

Mål: 0-1 Marcus Rashford (27), 1-1 Martin Ødegaard (28), 2-1 Declan Rice (90), 3-1 Gabriel Jesus (90).

Dommer: Simon Hooper.

Gult kort: Bukayo Saka, Gabriel Jesus, Arsenal, Victor Lindelöf, Lisandro Martínez, André Onana, Manchester U..

Arsenal (4-3-3): Aaron Ramsdale – Ben White, William Saliba, Gabriel, Oleksandr Zintsjenko (Takehiro Tomiyasu fra 75.) – Martin Ødegaard (Jorginho fra 90.), Declan Rice, Kai Havertz (Fábio Vieira fra 76.) – Bukayo Saka, Eddie Nketiah (Gabriel Jesus fra 75.), Gabriel Martinelli (Reiss Nelson fra 89.).

Manchester U. (4-2-3-1): André Onana – Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelöf (Jonny Evans fra 83.), Lisandro Martínez (Harry Maguire fra 66.), Diogo Dalot – Casemiro, Christian Eriksen – Antony (Alejandro Garnacho fra 83.), Bruno Fernandes, Marcus Rashford – Anthony Martial (Rasmus Højlund fra 66.).

Premier League menn søndag, 4. runde:

Crystal Palace – Wolverhampton 3-2, Liverpool – Aston Villa 3-0, Arsenal – Manchester U. 3-1.

Spilt lørdag: Sheffield U. – Everton 2-2, Brentford – Bournemouth 2-2, Burnley – Tottenham 2-5, Chelsea – Nottingham Forest 0-1, Manchester City – Fulham 5-1, Brighton – Newcastle 3-1.

---