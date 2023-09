Ny kunstscoring av Romsaas

Dermed slo Tromsø tilbake etter 0-4-nederlaget for Sarpsborg i forrige runde. De rød- og hvitkledde innehar tredjeplassen i Eliteserien etter 20 kamper. Opp til Viking på gullplass skiller det tre poeng, men Bodø/Glimt ligger på 2.-plass og har ett poeng opp til rogalendingene.

Romsaas har hatt noen eventyrlige måneder i Tromsø etter at han i midten av juli scoret to ganger mot Brann. Siden har han scoret ytterligere tre ganger.

Etter at Tromsø hadde presset for scoring og skapt sjanser, kom nettsusen etter 15 minutter. Niklas Vesterlund headet et innlegg ned til Romsaas, som kastet seg rundt og sparket ballen i mål.

– Det er morsomt å spille nå. Jeg prøvde bare å treffe ballen, sa Romsaas om scoringen.

Bare tre minutter inn i 2. omgang scoret Kent-Are Antonsen for hjemmelaget, før Ísak Thorvaldsson skapte spenning med sin redusering etter en drøy time. Nærmere kom imidlertid ikke trønderne utligning, for med fem minutter igjen fastsatte Vegard Erlien resultatet til 3-1.

Glimt neste

Tromsø tar imot HamKam i neste runde etter landslagspausen, mens Rosenborg skal møte et nytt opplag i Bodø/Glimt på hjemmebane.

Rosenborg hadde vunnet fem av sine seks siste kamper foran det tøffe borteoppgjøret i Tromsø. Klubben ligger på 8.-plass etter 21 kamper.

Vertene fikk en kjempesjanse til å ta ledelsen etter 13 minutter. Vesterlund fikk to muligheter på nærmest åpent mål, men Adrian Pereira blokkert begge skuddene. Like etterpå kunne ingen hindre TIL-ledelse da Romsaas traff blink.

Heldig redusering

Tromsø fortsatte å være farlige etter ledermålet og kunne fort ha scoret flere i 1. omgang. Tidlig i annen omgang mottok Antonsen ballen inne i feltet.

Han vendte så kjapt om og satte den i hjørnet. RBK-keeper André Hansen var sjanseløs på å se utgangen på skuddet.

Etter 66 minutter scoret Thorvaldsson noe tilfeldig for RBK. TIL-stopper Jostein Gundersen skulle klarere ballen, men islendingen stakk foten fram og blokkerte det, noe som førte til at ballen gikk i en bue over keeper Jakob Haugaard.

Fem minutter før slutt ble Erlien spilt gjennom mot mål. Han hadde stor fart og gjorde ingen feil da han plasserte ballen forbi Hansen.

---

FAKTA

Eliteserien menn søndag, 21. runde:

Aalesund – Lillestrøm 1-1 (0-1)

Mål: 0-1 Thomas Lehne Olsen (12), 1-1 Bjørn Martin Kristensen (64). 4418 tilskuere.

Brann – Sarpsborg 1-0 (0-0)

Mål: 1-0 Sivert Heltne Nilsen (str. 69).

Rødt kort: Anton Skipper (66), Sarpsborg. 11.603 tilskuere.

Haugesund – Molde 1-2 (0-1)

Mål: 0-1 Veton Berisha (7), 0-2 Magnus Wolff Eikrem (70), 1-2 Anders Bærtelsen (83).

Rødt kort: Peter Therkildsen (89), Haugesund. 3416 tilskuere.

Odd – Sandefjord 3-2 (2-2)

Mål: 0-1 Franklin Nyenetue (15), 1-1 Faniel Tewelde (33), 2-1 Filip Rønningen Jørgensen (43), 2-2 Danilo Al-Saed (44), 3-2 Solomon Owusu (86).

Strømsgodset – Stabæk 2-1 (1-1)

Mål: 0-1 Simen Wangberg (15), 1-1 Herman Stengel (str. 17), 2-1 Gustav Valsvik (80).

Tromsø – Rosenborg 3-1 (1-0)

Mål: 1-0 Jakob Romsaas (15), 2-0 Kent-Are Antonsen (49), 2-1 Ísak Thorvaldsson (66), 3-1 Vegard Erlien (85). 6216 tilskuere.

Spilt lørdag: Viking - Vålerenga 1-1 (0-0).

---