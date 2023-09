Bodø/Glimt lå under med to og ledet med to. Målfest i Hamar

Glimt hadde alle muligheter til å sikre seg en fordel i gullkampen med tre poeng søndag. Tittelutfordrer Viking snublet og spilte uavgjort mot Vålerenga lørdag, og gultrøyene kunne derfor stukket i fra på tabelltoppen med seier over HamKam.

Slik gikk det ikke. Glimt gjorde det vanskelig for seg da de gikk inn i garderoben halvveis med 0-2 i sekken. En snuoperasjon sjøsatt av blant andre Amahl Pellegrino og Patrick Berg sørget for 4-2-ledelse kort ut i andre omgang etter tidvis drømmefotball, men hjemmelaget svarte nærmest umiddelbart og sørget for 4-4.

HamKam har på sin side virkelig funnet formen etter en trøblete første halvdel av sesongen. Klubben sto med fem seirer på sine sju siste kamper før søndagens. Sist runde slo de Rosenborg 3-0.

Ikke engang minuttet var spilt før hjemmelaget tok ledelsen. Pål Alexander Kirkevold klinket til fra elleve meter og traff stolpen. Returen gikk imidlertid i albuen på Glimt-keeper Nikita Haikin som måtte se ballen sprette tilbake over mållinjen.

Under til pause

Glimt tok deretter tak i kampen, trillet ball og bygget tålmodig opp angrep. Likevel var det HamKam som igjen skulle få uttelling da Jens Martin Gammelby satte inn 2-0 i det 24. minutt. Haikin bokset et innlegg rett i beina på Gammelby som hamret inn scoringen på hel volley.

– Vi styrer egentlig hele kampen. Det er en fantastisk utfordring i det å ikke begynne å tenke resultat, men heller tenke prestasjon. Vi må ikke miste hodet, og vi må ha tro på vår retning, sa Glimt-trener Kjetil Knutsen til TV 2 i pausen.

I underkant av tre minutter var passert av andreomgangen da Amahl Pellegrino lurte inn 2-1-målet. Eliteseriens toppscorer fikk ballen rett i beina inne i boksen, vendte rundt og bredsidet enkelt inn reduseringen.

Eliteserien 2023: Hamkam - Bodø/Glimt Patrick Berg jubler etter at han ga gjestene ledelsen 2-3. (Geir Olsen/NTB)

Samme mann satte på elegant vis 2-2-målet etter timen spilt. På et frispark fra tilnærmet død vinkel curlet han inn utligningen.

Fem minutter senere fullendte Patrick Berg snuoperasjonen da han bredsidet inn 3-2. Brunstad Fet spilte 45 grader ut til Berg som curlet 3-2 opp i krysset. Og bare minutter senere satt samme mann inn 4-2-målet. Denne gangen hamret han inn målet via tverrliggeren fra 16 meter.

Slo tilbake

– Den halve omgangen her er noe av det beste jeg har sett fra Bodø/Glimt. Se og nyt, sa TV 2s ekspertkommentator Simen Stamsø Møller.

HamKam slo likevel tilbake da Kristian Onsrud hamret inn reduseringen like etter. Onsrud traff klokkerent fra 15 meter, og via en Glimt-spiller gikk ballen inn i nettet.

Og det sa heller ikke stopp der. Tre minutter senere headet Brynjar Ingi Bjarnason inn utligningen og det sto 4-4 på resultattavla. Slik endte også kampen.

Etter landslagspausen skal Glimt til Trondheim for å møte Rosenborg på bortebane. HamKam reiser nordover til bortekampen mot Tromsø.

---

Kampfakta

Eliteserien menn, søndag:

HamKam – Bodø/Glimt 4-4 (2-0)

Briskeby stadion: 4532 tilskuere.

Mål: 1-0 Nikita Haikin (selvmål 1), 2-0 Jens Martin Gammelby (25), 2-1 Amahl Pellegrino (49), 2-2 Pellegrino (61), 2-3 Patrick Berg (66), 2-4 Berg (68), 3-4 Kristian Onsrud (71), 4-4 Brynjar Ingi Bjarnason (74).

Dommer: Sigurd Kringstad.

Gult kort: Brynjar Ingi Bjarnason, HamKam, Sondre Brunstad Fet, Bodø/Glimt.

HamKam (3-4-2-1): Marcus Sandberg – Brynjar Ingi Bjarnason, Fredrik Sjølstad, John Olav Norheim – Jens Martin Gammelby, William Kurtovic (Morten Bjørlo fra 61.), Kristian Onsrud (Jonas Enkerud fra 83.), Vegard Kongsro – Moses Mawa (Tore Sørås fra 45.), Oliver Kjærgaard (Henrik Udahl fra 83.) – Pål Alexander Kirkevold.

Bodø/Glimt (4-3-3): Nikita Haikin – Brice Wembangomo (Fredrik Sjøvold fra 83.), Brede Moe, Marius Lode, Fredrik Bjørkan – Sondre Brunstad Fet, Patrick Berg, Ulrik Saltnes – Daniel Bassi (Tobias Gulliksen fra 77.), Faris Pemi Moumbagna, Amahl Pellegrino.

Eliteserien menn søndag, 21. runde:

Aalesund – Lillestrøm 1-1, Brann – Sarpsborg 1-0, Haugesund – Molde 1-2, Odd – Sandefjord 3-2, Strømsgodset – Stabæk 2-1, Tromsø – Rosenborg 3-1, HamKam – Bodø/Glimt 4-4.

Spilt lørdag: Viking – Vålerenga 1-1.

---