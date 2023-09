Bakkes LSK snublet mot Aalesund: – Ingen god match

LSK tok initiativet i kampen, men måtte se hjemmelaget spille seg inn i oppgjøret etter hvilen. Dermed endte det med poengdeling i Bakkes andre kamp som trener for gultrøyene.

– Det var ingen god match fra oss. Vi er ikke ordentlig på i dag, og det er litt trist når vi har så mange supportere som er her og ser på oss, sa LSK-profilen Ruben Gabrielsen til TV 2 etter kampen.

Bakke leverte godt i debuten forrige runde da han ledet laget til 2-1-seier over Strømsgodset. Før det gikk kanarifuglene på to strake 1-3-tap for Viking og Tromsø.

– Uavgjort var vel rettferdig i dag. Vi greide ikke å trykke nok på i andreomgangen. Vi var ikke helt der vi skulle være, og det var ikke nok kvalitet i deler av spillet vårt, sa Bakke om søndagens kamp.

Forblir på sjetteplass

AaFK står med Eliteseriens svakeste statistikk og styrter mot nedrykk ved endt sesong. Før oppgjøret sto de med tre strake tap med 1-11 i målstatistikk i løpet av de tre kampene. Søndagen var derfor et lite lyspunkt.

Resultatet gjør at LSK forblir på sjetteplassen, mens Aalesund fortsatt er sist.

Søndagens kamp var elleve minutter gammel da Thomas Lehne Olsen satte inn 1-0-målet. Kristoffer Tønnessen leverte innlegget en meter bak der Lehne Olsen sto, men spissen rygget bakover og headet ballen på vakkert vis forbi en utspilt Sten Grytebust i AaFK-målet.

Utlignet

Like etter timen spilt sto det 1-1 på resultattavla. Markus Seehusen Karlsbakk traff ikke rent da han forsøkte seg på volley fra tolv meter. Likevel endte ballen opp i beina på Bjørn Martin Kristensen som satte inn utligningen.

Scoringen var Aalesunds 14. på 21 kamper denne sesongen. Det holdt til ett poeng.

Etter landslagspausen reiser AaFK til Oslo til oppgjøret mot nedrykkstruede Vålerenga. LSK skal på sin side spille borte mot Sarpsborg.