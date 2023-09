Måltrippel fra banens yngste ga ny blytung Newcastle-smell

Iren utnyttet svakt keeperspill før pause, mens mål to og tre kom tett etter hverandre et stykke ut i andre omgang. Særlig 2-0-scoringen var lekker etter perfekt prikkskyting fra distanse.

Ferguson er kun fjerdemann i Premier League-historien til å gjøre hattrick i en alder av 18 år eller yngre, melder Opta. Chris Bart-Williams, Robbie Fowler og Michael Owen greide det før ham.

Brighton-spissen inntok hovedrollen i lørdagens senkamp som banens yngste. Ledermålet kom etter en snau halvtime. Da ble Nick Pope straffet for et elendig utspill og senere en like svak inngripen i ryddejobben som fulgte.

Ferguson fikk ballen rett i føttene og styrte enkelt inn 1-0. Upresset doblet han forspranget i det 66. minutt, og fem minutter senere scoret 18-åringen via en uheldig Fabian Schär. Retningsforandringen satte Pope helt ut av spill.

Newcastle var pigge i åpningskvarteret, men derfra og ut var de nest best i alt. På overtid satte Callum Wilson inn 1-3-reduseringen.

Eddie Howe er småpresset etter tre strake tap. Newcastle-manageren måte tåle kritikk for byttene sine i 1-2-kollapsen mot Liverpool sist helg.

Brighton står med ni poeng etter fire PL-kamper, mens Newcastle bare har tre.

Etter landslagspausen skal Brighton møte Manchester United borte. Kampen spilles 16. september, og dagen etter tar Newcastle imot Brentford hjemme.