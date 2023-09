Haaland med hattrick da City knuste Fulham – Bobb fikk debuten

Dermed fortsatte serieleder City sin perfekte åpningsrekke, mens Haaland fikk løftet målsnittet sitt betraktelig. Nordmannen var effektiv og samtidig sikker fra straffemerket lørdag.

City dominerte banespillet på hjemmegress, og i innledningen var særlig høyrekant Phil Foden frisk for vertene.

Haaland slet med å komme seg i gode scoringsposisjoner, men kunne til gjengjeld stå fram som servitør etter 29 minutter. Nordmannen slo inn en god pasning til Julian Alvarez, som satte 1-0 for hjemmelaget.

City-overtaket skulle bare vare i tre minutter. Tim Ream dyttet inn returen etter at Ederson hadde reddet et skudd fra Raul Jimenez via Bobby De Cordova-Reid.

Kontroversiell scoring

På tampen av omgangen tok City en heldig ledelse. Nathan Aké headet ballen mellom beina på en offsideplassert og høyst aktiv Manuel Akanji, men dommer Michael Oliver valgte noe kontroversielt å godkjenne scoringen.

Blant kommentatorer og eksperter var det bred enighet om at Citys 2-1-mål burde vært annullert.

– Jeg forventet at den skulle bli annullert. Jeg synes det er litt rart, sa Viaplay-ekspert Nils Johan Semb i pausen.

– Det er ikke bare litt rart, det er tull og tøys. Vi ser helt klart og tydelig at Leno (Fulhams keeper) har noen mellomsteg her. Han tror at Akanji kan ha en berøring på ballen, og da må han vente før han går etter ballen. At det er ingen spilleforståelse hos dommer, linjedommer eller hos de på Stockley Park (VAR-dommerne), det er helt uforståelig, fulgte Jan Åge Fjørtoft opp.

Haaland-hattrick

Fulhams trener og spillere var såpass frustrerte over situasjonen at de fortsatte å klage til dommeren da de kom ut igjen på gresset etter sidebytte. Og vondt skulle bli verre for bortelaget.

Tim Ream bommet fullstendig på klareringsforsøket da Alvarez forsøkte å tre gjennom Haaland etter 57 minutter. Dermed kom nordmannen alene mot Bernd Leno og økte ledelsen til 3-1.

Ti minutter senere var Alvarez på farten igjen, og argentineren ble sparket ned av Issa Diop i Fulham-boksen. Haaland fikk en ny mulighet fra straffemerket etter bommen sist helg (mot Sheffield United), og denne gang hamret han ballen kontant i mål.

Med 4-1 var kampen drept, og City kunne kontrollere inn sin fjerde strake trepoenger. Men Haaland var ikke ferdigscoret, og på overtid hamret han inn hattricket på pasning fra Sergio Gomez.

På tampen kom norske Oscar Bobb inn til sin debut for City i en offisiell kamp. Han erstattet Foden og spilte sju minutter, og han fikk vist seg fram med gode ballferdigheter ved et par anledninger.

