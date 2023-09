Wiegman om «VM-kysset»: – Det gjør vondt

– Vi kjenner alle omstendighetene rundt det spanske laget. Det smerter meg virkelig, som mor til to døtre og som kone og menneske. Det er fortsatt en lang vei å gå for kvinnelig fotball, sa Wiegman under seremonien i Monaco torsdag, ifølge BBC.

Spania slo England 1-0 i VM-finalen 20. august. Siden har alt dreid seg om at fotballpresident Luis Rubiales kysset Jennifer Hermoso på munnen under feiringen. Dette har ført til skarpe reaksjoner og krav om at Rubiales må trekke seg. Presidenten er suspendert av Fifa, men nekter å trekke seg.

Som en ekstra gest dediserte Wiegman prisen hun fikk som årets trener til Spania.

– Til laget som spilte så god fotball, og som alle gledet seg over.