Skarstein med når Russland-spørsmålet skal diskuteres: – Bruker idretten som virkemiddel for krig

Den internasjonale olympiske komité (IOC) sier at en avgjørelse rundt problemstillingen vil bli tatt «på passende tidspunkt». Med under ett år igjen til den olympiske ild tennes i den franske hovedstaden, begynner det «passende tidspunktet» å nærme seg.

Blant dem som skal mene noe om saken, er Birgit Skarstein, som sitter i den norske utøverkomiteen og i Den internasjonale paralympiske komité (IPC).

Senere i september skal hun diskutere problemstillingen under generalforsamlingen i IPC i Manama, Bahrain. Der er hun spent på hvordan diskusjonen kommer til å utspille seg.

– I utgangspunktet er jeg veldig fan av idretten som en nøytral, global grunn, hvor man kan møtes på tvers av uenighet og ulikhet. Samtidig var det en skjellsettende opplevelse å være i Beijing da Russland invaderte Ukraina og å være tett på de svært personlige tragediene som det var for de ukrainske utøverne, sier hun til NTB.

Brøt den olympiske fred

Russland invaderte Ukraina 24. februar 2022, fire dager etter vinter-OL i Beijing og åtte dager før de paralympiske leker samme sted. Invasjonen skjedde under «den olympiske fred», som skal sikre våpenhvile mellom deltakernasjonene i de to månedene rundt OL og Paralympics.

Russland har brutt den olympiske fred ved ytterligere to anledninger: da de invaderte Krim-halvøya i 2014 og da de involverte seg i konflikten mellom Georgia og den russiskvennlige utbryterrepublikken Sør-Ossetia i 2008.

– Det er en kjensgjerning at Russland tre ganger har brutt den olympiske fred, det er en objektiv sannhet, sier Skarstein.

– Vanskelig å akseptere

Skarstein syns også det er vanskelig å godta hvordan landet bruker idrettsprofiler for å fremme krigen internt.

– De bruker idretten som samfunnskraft som et offensivt virkemiddel for krig. Idrettens integritet utfordres på flere plan, og det er vanskelig å akseptere. Samtidig har jeg sympati med de russiske utøverne som ikke har noe skyld i krigen, sier hun.

Hva som veier tyngst når problemstillingen skal diskuteres i Bahrain, er ennå usikkert.

– Jeg er veldig spent på hvordan diskusjonen kommer til å gå i Bahrain. Men det er jo noen elementer som skiller denne krigen fra andre konflikter, blant annet det at de rent faktisk har brutt idrettens regelverk og gått til angrep tre ganger under den olympiske fred. Det er et direkte brudd på idrettens regelverk, og idretten kan sanksjonere dem.