Ruud har planen klar etter US Open-fiaskoen

Ruud røk overraskende i 2. runde i US Open mot kinesiske Zhizhen Zhang, som fikk sin første seier mot en topp 10-spiller.

– Året har ikke vært som jeg håpet. Men jeg var ganske ærlig etter fjoråret at jeg måtte forberede meg på et tøft år fordi ting i fjor gikk litt over mine forventninger. I 2022 trodde jeg ikke at jeg skulle starte året som verdenstreer, sa Ruud da han møtte pressen etter nederlaget i New York.

Fjoråret endte blant annet med to turneringsseirer og finale i Roland-Garros, US Open og ATP-sluttspillet.

– På tide å dra hjem

Årets sesong har bortsett fra Roland-Garros (finaletap) og triumf i ATP 250-turneringen i Estoril stort sett gitt tidlige exiter i de fleste turneringene.

– Generelt sett er jeg skuffet over andre resultater (enn i Roland-Garros). Jeg tror det er på tide å dra hjem, reflektere over noen tap som jeg håper kan bli barbert bort i framtiden. Så vil jeg få litt hvile før jeg kommer sterkt tilbake i Laver Cup og framover, sa Ruud.

Om tre uker starter turneringene i Asia, en periode som ikke gikk veien for ham i fjor.

– I fjor spilte jeg så mye: US Open-finale, så rett til Davis Cup og Laver Cup før Asia. Jeg var skikkelig sliten i Asia. Sånn blir det ikke i år, sa Ruud.

– Det blir en hektisk høst. Jeg må være klar mentalt og fysisk, la han til.

Faller på rankingen

I skrivende stund ligger Ruud på 10.-plass over spillerne som har tatt flest rankingpoeng denne sesongen. Man må være blant de åtte beste for å sikre deltakelse i den prestisjefylte sesongavslutningen i italienske Torino.

– Målet er fortsatt å komme til ATP-finalen. Det blir et hektisk race for det òg. Jeg håper å være en av utfordrerne til å komme dit til slutt.

I fjor tok Ruud seg til finalen av US Open. Exiten i 2. runde gjør at nordmannen mister 1155 rankingpoeng og vil i det beste scenarioet være på 9.-plass på verdensrankingen.

