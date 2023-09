Riise går av som landslagssjef: – Ulike syn på rollen

– Vi har vært opptatt av å benytte anledningen til å ha grundige evalueringer, ikke bare av VM og landslaget spesielt, men også NFFs satsing på toppfotball for kvinner generelt, sier fotballpresident Lise Klaveness i en pressemelding.

Riises nye rolle er en nyopprettet stilling som skal styrke satsingen på kvinnefotball i NFF. Hun starter i den jobben 1. januar.

– Gjennom dette evalueringsarbeidet og i samtaler med Hege Riise ser vi at vi har ulike syn på rollen som landslagssjef for dette laget i det videre arbeidet, sier Klaveness.

«NFF takker Hege Riise for godt samarbeid og for jobben hun har gjort som norsk landslagssjef. Partene er enige om en sluttavtale som innebærer at Hege Riise mottar etterlønn ut gjenværende kontraktsperiode, til og med 31. desember 2024. Lønn for faglederjobben vil gå til fratrekk i etterlønnen», opplyser NFF i pressemeldingen.

Forbundet skriver videre at det jobbes med å få på plass en midlertidig løsning for de kommende kampene i Uefas nasjonsliga. De norske fotballkvinnene møter Østerrike hjemme 22. september og Portugal borte 26. september. Etter det venter Frankrike i to kamper i slutten av oktober.

Verken Hege Riise eller landslagslagskaptein Maren Mjelde har besvart NTBs henvendelser om saken.

Fakta om Hege Riise

Dette er fotballtreneren Hege Riise:

* Alder: 54 år (født: 18. juli 1969)

* Landslagsjobber kvinner: Norge U23, USA (assistent), England (midlertidig hovedtrener), Storbritannia (i Tokyo-OL), Norge J19, Norge A-lag

* Klubber som trener: Team Strømmen, LSK Kvinner

* Klubber som spiller: Team Strømmen (to perioder), Setskog/Høland (to perioder), Nikko Tokyo (Japan), Asker, Carolina Courage (USA)

* 188 A-landskamper, 58 mål

* Meritter som spiller:

* OL (gull 2000, bronse 1996)

* VM (gull 1995, sølv 1991, 4.-plass 1999)

* EM (gull 1993, sølv 1991)

* Norsk cup (gull 1992 og 2000 med Setskog/Høland og Asker)

* Serie- og cupmester med Carolina Courage (USA) i 2002

* Meritter som trener:

* Dobbeltmester (serie og cup) med LSK Kvinner (2016, 2018, 2019 og 2020), seriemester (2017).

* Aktuell: Fratrer som landslagssjef for Norge.