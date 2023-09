Klaveness: – Behov for en tydeligere lederprofil for landslaget

Fredag ble det klart at Riise fjernes som sjef for de norske fotballkvinnene etter VM og går i en ny stilling som fagleder. Det begrunnes blant annet med at hun og ledelsen i Norges Fotballforbund har ulikt syn på rollen som landslagssjef.

– Hege har en rolig og inkluderende lederstil. Og der laget og konkurransen internasjonalt er nå, er vår vurdering at det er behov for en tydeligere lederprofil for dette landslaget, sa Klaveness.

– Om vi skrur klokken tilbake, var Hege et ganske opplagt valg som landslagssjef. Jeg hadde ansatt Hege ti av ti ganger i fjor. Likevel er vi der vi er. Vi må bare erkjenne at vi gjerne skulle ha sett at ting var annerledes.

Klaveness fikk spørsmål fra NTB om ikke man burde ha vært enig om synet på landslagssjefrollen da Riise ble ansatt.

– Selvfølgelig. Og vi ønsket Hege som landslagssjef. Vi visste veldig godt hvem vi ansatte, og vi bygget et team om skulle gjøre dette bra. Så endret forutsetningene seg, og da er fotballen slik at man bygger inn klausuler i kontrakter som gjør at man gjør vurderinger etter mesterskap. Og vi må gjøre det som er best for laget, sa hun.

– Vi har ulike syn på hvilken landslagstrenerprofil som trengs akkurat nå, og det er det vi er enige om å si, la Klaveness til.

Generalsekretær Karl-Petter Løken sa på pressekonferansen at det vil bli brukt tid på å finne en ny landslagstrener. Det betyr at det vil bli utnevnt en midlertidig landslagssjef, som vil få ansvaret ut året.

Norge møter Østerrike i nasjonsligaen 22. september. Deretter følger fem kamper utover høsten.