Fredagens direkte TV-sport. Skeid i bunnkamp

10.35: Motorsport, MotoGP, treningsrunde foran Katalonia Grand Prix. (Vsport3)

11.05: Motorsport, Formel 2, treningsrunde direkte fra Monza i Italia. (Vsport1)

13.00: Fotball, Europacuptrekning menn i Monaco: Europaligaens og Conferenceligaens gruppespill. (Vsport+)

13.30: Motorsport, Formel 1, første treningsrunde fra Monza i Milano. (Vsport1)

13.30: Golf, European Masters (2,5 mill. euro), europatour menn i Crans Montana, Sveits (til 3/9) med Kristian Krogh Johannessen, Kristoffer Reitan og Elias Bertheussen i feltet. (Vsport Golf)

14.30: Sykling, Vuelta a España, verdenstouren menn (30 av 35): 7. etappe (flat), 201 km Utiel – Oliva. (Eurosport N, TV2 Sport2)

15.00: Motorsport, Formel 3, kvalifisering fra Monza i Milano. (Vsport1), Moto GP treningsrunde. (Vsport3)

16.00: Motorsport, Formel 2, kvalifisering fra Monza. (Vsport1)

17.00: Tennis, US Open (hardcourt, 65 mill. dollar) i New York (årets fjerde og siste Grand Slam-turnering), 5. dag: 3. runde kvinner og menn. (Eurosport 1, også Eurosport N fra 19.00)

17.55: Sjakk, Champions Chess Tour, andre dag. (TV2 Sport2)

18.30: Fotball, tysk 2. Bundesliga menn (5. runde): Eintracht Braunschweig – St. Pauli fra Eintracht-Stadion. (Vsport2)

19.00: Fotball, 1. divisjon menn (22. runde): Skeid – Åsane fra Nordre Åsen. Hjemmelaget har sakket helt akterut etter seks strake nederlag etter at de spilte 0-0 mot Åsane i Bergen. Skal et lite håp leve om videre eksistens i OBOS-ligaen må nok denne kampen vinnes. Åsane ligger på kvalifiseringsplass ni poeng foran Skeid. Avstanden kan kappes ned til seks, eller økes til 12. Skeids nye trener Arne Erlandsen (bildet) har opplevd tap i sine to første kamper. (TV2 Sport Premium2)

19.30: Fotball, spansk La Liga menn (4. runde): Cadiz – Villarreal fra Estadi Nuevo Mirandilla. (TV2 Sport Premium)

20.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (3. runde): Borussia Dortmund – Heidenheim fra Signal Iduna Park. (Vsport1)

21.00: Fotball, engelsk Premier League menn (4. runde): Luton – West Ham fra Kenilworth Road. (Vsport Premier League)

21.30: Fotball, spansk Segundo Division: Albacete – Real Valladolid fra Estadio Carlos Belmonte. (TV2 Sport Premium2)

22.00: Fotball, spansk La Liga menn (4. runde): Almeria – Celta fra Estadio de los Juegos Mediterráneos. (TV2 Sport Premium)

22.00: Tennis, US Open (hardcourt, 65 mill. dollar) i New York (årets fjerde og siste Grand Slam-turnering), 5. dag: 3. runde kvinner og menn fortsetter. (Eurosport 1, Eurosport N)

00.00: Golf, Portland Classic (1,5 mill. dollar), LPGA-turnering kvinner i Oregon (til 3/9) med Celine Borge i aksjon. (Vsport Golf)