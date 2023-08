Wozniacki etter ny triumf i US Open: – Dette er grunnen til at jeg kom tilbake

Etter to timers spill hadde hun slått tsjekkiske Petra Kvitova i en fremragende kamp 7-5, 7-6 over to sett.

Kvitova er langt fra noen lettvekter.

– Det er en fantastisk seier som gir masse selvtillit. Det betyr mye at jeg spiller der oppe med Petra og vinner, men jeg har alltid hatt troen på det. Det er grunnen til at jeg er tilbake, sa Wozniacki da hun møtte pressen etter kampen.

Hun rangerte seieren høyt siden hun ikke har spilt kamper på tre år.

– Det at jeg er tilbake med seier mot en av de beste i verden gjør meg stolt.

Seieren over Kvitova kom i hennes femte kamp etter comebacket.

– Jeg er ikke overrasket, og jeg visste at det ville ta tid før jeg var i kampform igjen. Jeg merket allerede i den første kampen i Montreal at jeg ikke hadde glemt hvordan man spiller en kamp. Det er litt som en rusten sykkel. Den skal bare poleres, og så er den klar til bruk igjen, sa 33-åringen.

I 3. runde skal Wozniacki opp mot amerikanske Jennifer Brady.

[ Wozniacki strålte i Grand Slam-comebacket ]