Petter Northug om den norske idrettssuksessen: - Selvforsterkende

Erling Braut Haaland er i gang med måljakten i Premier League, Viktor Hovland er største snakkis i internasjonal golf og Jakob Ingebrigtsen og Karsten Warholm tok nye VM-titler i løpsøvelser i friidrett. Casper Ruud i tennis opplever en liten nedtur, men er høyt på verdensrankingen.

Bredden i norske idrettsprestasjoner ute i verden har knapt vært større. VM-gullene i skyting til Katrine Lund, Jenny Tovseth Vatne og Jeanette Hegg Duestad denne uka forsvant i all oppmerksomheten.

Det kommer mer

Men i idrett er Norge mest kjent for å være verdens beste vinteridrettsnasjon.

Petter Northug vet mye om hva som ligger bak store idrettsprestasjoner. 37-åringen, som er inne i en nysatsing på langløp, tror Norge kan glede seg til mer. Og vintersporten har jo ikke begynt ennå.

Nå diskuterer folk hva som er de største prestasjonene, men det er ikke Petter Northug opptatt av. Hvordan skal man sammenligne golf, fotball og 400 meter hekk?

– Vi trenger ikke måle dette opp mot hverandre, men nyte og være stolte av det som skjer. Yngre generasjoner får nå bevis for at alt faktisk er mulig. Vi har noen av verden beste utøvere i fotball, golf og friidrett samtidig. Det er ganske surrealistisk, sier Petter Northug til Dagsavisen.

Jakob Ingebrigtsen et eksempel

Selv tilhører han nå Team Janteloppet, et langrennslag som kan starte del to av Northugs fantastiske karriere. Han er kanskje fysisk sterkere nå enn da han la opp som landslagsløper i 2018.

– Hva tror du er hovedårsaken bak den brede suksessen vi ser nå?

– Vi ser utøvere som tidlig dedikerer livet sitt til idrett, som skjønner tidlig at det er mulig å bli best. Den ene brøyter veien for den andre og gode opplevelser gir ny energi, tror han.

Jakob Ingebrigtsen feirer seieren på 5000 meter i Budapest. (Beate Oma Dahle/NTB)

Jakob Ingebrigtsen bestemte seg som 12-åring for å bli verdens beste 1500-meterløper. Det ble han, derfor tok han VM-sølvet i Beograd i forrige uke som et nederlag.

Umulig å sammenligne

Da han fikk sin revansje på 5000 meteren var han ikke fornøyd med prestasjonen fordi han hadde vært syk. Han vil vise sitt beste i mesterskap. Likevel vant han.

– Jeg er jo mye bedre enn dette. Det er frustrerende å bli syk under et mesterskap, sa han etter gulløpet i Beograd.

Etter at Viktor Hovland, fra Ekeberg i Oslo, hanket inn 190 millioner kroner etter seieren i Atlanta sist helg, fikk også han spørsmål om prestasjonene kunne settes opp mot hverandre.

– Det er morsomt at folk driver og sammenligner ting, for det viser at man har gjort noe som er ganske kult. At man forsøker å sette det litt i perspektiv, er gøy, men også litt håpløst. Man kan ikke sammenligne forskjellige grener på den måten. Det er ikke noe man kan forvente noen konklusjoner ut av, sa Hovland til TV 2 etter sin største triumf på golfbanen.

Nullstiller seg mentalt

En av hans suksessfaktorer er å nullstille seg mentalt etter at han har mislyktes med et slag.

Det samme har Erling Braut Haaland sagt etter situasjoner der han brenner en stor sjanse eller setter et straffespark i stolpen.

– Det er bare å gå videre, det kommer alltid nye sjanser, har han tidligere sagt om slike situasjoner.

Nettopp den mentale styrken vil Petter Northug ha mer kunnskap om.

– Vi kan lære noe av hva som bor oppe i hodene til disse utøverne. Alle kan ikke bli best, men det er enormt viktig å ha slike forbilder for yngre utøvere som skal ut og trene. Man kan ha det gøy og få mestringsfølelse. Lite er bedre enn det, sier Northug, som har erfart massiv suksess og tilsvarende motgang i sin karriere.

Tour Championship Golf Viktor Hovland tok sin sørste seier i karrieren sist helg. (John Bazemore/AP)

Vi kunne nevnt Casper Ruud i tennis i dette selskapet, han opplever nå litt motgang på toppnivå, men jaktet toppen på verdensrankingen etter fjorårets finaler i de store turneringene.

Langrenn og løp

Felles for utøverne er at de har prøvet og feilet i barndommen. Jakob Ingebrigtsen deltok også i langrenn som guttunge. I 2012 ble han nummer tre i kretsmesterskapet i Rogaland. Storebror Henrik var god helt opp til junioralder, men da han ikke kom med på juniorlandslaget i langrenn, prioriterte han løping.

Petter Northug har sin gullkantede karriere bak seg, men i sommer har han hevdet seg på nasjonalt nivå på rulleski og har oppsiktsvekkende nok slått flere av løperne på verdens beste landslag.

Han har ambisjoner om å hevde seg i Ski Classics, der han selv er arrangør av den 100 km (!) lange finalen på Mosetertoppen nord for Lillehammer i april neste år. Onsdag signerte han en kontrakt som sikrer avslutningen der oppe de tre neste årene.

Sammenlignet med golf, friidrett og fotball er langrenn en liten sport internasjonalt.

– Men i Norge vil denne sporten alltid stå sterkt så lenge vi har snø. Det har vi oppe i fjellene. Vi merker at interessen er stor. Og suksess i alle idretter er smittende og inspirerende, sier han.

Om et år er det OL i Paris. Hvor mange medaljekandidater kommer Norge med dit?

