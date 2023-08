Narve Gilje Nordås løper ikke i Zürich

– Narve stiller ikke, skriver sportssjef Erlend Slokvik i Norges Friidrettsforbund i en melding til NTB.

Bronsevinneren på distansen fra VM i friidrett antydet etter søndagens 5000 meter i VM i Budapest at det høyst trolig ble utfallet. Da uttalte han at batteriene var tomme, og at han dro tilbake til Norge for å lade dem opp igjen.

Mandag kveld var Norges nye stjerneskudd på friidrettsfronten tilbake på norsk jord og ble blant annet møtt av sin mor da han landet på flyplassen i Sola.

Jakob Ingebrigtsen (22) var i likhet med Gilje Nordås også påmeldt til 1500-meteren i Zürich, men varslet at han ikke var aktuell etter å ha tatt gullet på 5000-meteren i Budapest-mesterskapet.

Ingebrigtsen tok sølv på 1500-meteren i VM til tross for at han ikke var helt frisk under mesterskapsdagene.

Både Gilje Nordås og Jakob Ingebrigtsen er ventet tilbake på startstreken under Diamond League-stevnet i Brussel 7. september.

Begge håper også å kunne være med under Diamond League-avslutningen i amerikanske Eugene senere i september.

Gilje Nordås har ikke besvart NTBs henvendelser.

