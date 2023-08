Manchester United-keeper solgt til Crystal Palace

Salget ble bekreftet torsdag. Ifølge lokalavisen Manchester Evening News får United 20 millioner pund for Henderson. Summen tilsvarer snaut 270 millioner kroner. I tillegg kommer mulige bonusutbetalinger.

Henderson ble en del av Manchester United-systemet i 2011. Han debuterte for A-laget i en ligacupkamp under Ole Gunnar Solskjær høsten 2020. Engelskmannen lå en stund an til å kunne bli klubbens nye førstekeeper, men det skjedde aldri.

I fjor sommer ble Henderson sendt på lån til Nottingham Forest. Han har ikke spilt for United etter at Erik ten Hag tok over som manager.

Flere medier har meldt at Manchester-laget ønsker å erstatte Henderson med Altay Bayindir fra tyrkiske Fenerbahçe.

