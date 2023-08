Hoseths Klaksvik tapte for Sheriff – klar for conferenceligaen

Magne Hoseth er hovedtrener i det færøyske laget som har imponert i Europa-kvalifiseringen. De startet i mesterligakvalifiseringen, der de først slo ut ungarske Ferencvaros. Deretter sendte de Per-Mathias Høgmos Häcken ut.

På det tidspunktet var de allerede sikret minst puljespill i conferenceligaen i høst. Mot Molde kjempet Klaksvik lenge, men de måtte til slutt gi tapt. Dermed fikk de en sjanse i siste kvalrunde til europaligaen.

Der ble til slutt Sheriff for sterk og vant 3-2 sammenlagt med 2-1-seier på hjemmebane torsdag. Fredag formiddag blir det klart hvem Klaksvik møter i puljespillet i conferenceligaen.

Luvannor sendte Sheriff i ledelsen etter et kvarter før Luc Kassi utlignet etter en drøy halvtime. Med et kvarter igjen ble Armel Zohouri matchvinner. Vegard Forren startet for Klaksvik, men måtte byttes ut etter 22 minutter. Sivert Gussiås kom inn da blåtrøyene jaktet utligning.

