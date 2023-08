Haaland kåret til årets spiller av Uefa

Kåringen ble unnagjort etter trekningen av denne sesongens mesterligapuljer i Monaco torsdag. Spillere og trenere i lag som spilte i europeiske klubbturneringer sist sesong, har stemt Haaland fram som sesongens spiller.

Nordmannen vant prisen i kamp mot Lionel Messi og City-lagkamerat Kevin De Bruyne. Det var de tre som fikk flest stemmer når spillere skulle nomineres. Til slutt kom Haalands navn flest ganger opp av hatten.

Haaland scoret hele tolv mål på elleve kamper for et City-lag som sist sesong vant mesterligaen for første gang. Jærbuen leverte en monstersesong etter overgangen fra Borussia Dortmund.

Nylig ble Haaland kåret til årets spiller av den engelske spillerforeningen PFA. Han ble også kåret til årets spiller i Premier League i debutsesongen.

Årets kvinnelige spiller i Uefa-sammenheng ble Aitana Bonmati fra Barcelona. Pep Guardiola (Manchester City) og Sarina Wiegman (Englands fotballkvinner) ble kåret til årets trenere.

Regjerende mester Manchester City skal møte RB Leipzig, Røde Stjerne og Young Boys i mesterligaens gruppespill i høst.

