Brann ute av Europa tross Soltvedt-show – tapte på straffer hjemme mot AZ

Avgjørelsen falt da Mathew Ryan reddet Frederik Børstings forsøk fra ellevemeteren. Fram til det hadde begge lag scoret på sine første fem straffespark. Alexandre Penetra scoret på AZ’ påfølgende straffe og fikset avansement.

Bergenserne hadde berettiget håp om å nå et europeisk gruppespill etter å ha spilt 1-1 i Alkmaar i forrige uke, men det skulle vise seg at nederlenderne kom til kamp med friskere fokus og tilnærming på Brann stadion.

Bare elleve minutter var spilt før den første ballen satt i nettet bak et noe vaklende Brann-forsvar. Den svenske 20-åringen Mayckel Lahdo klemte til fra distanse og sendte ballen inn i lengste hjørne.

AZ hadde god kontroll på oppgjøret, særlig da de fikk puttet 2-0 etter 28 minutter. Pent kontringsspill av gjestene kulminerte med at Sven Mijnans bøyde ballen opp i hjørnet bak en sjanseløs Mathias Dyngeland.

Ny Brann-helt

Fredrik Pallesen Knudsen tente håpet hos hjemmefansen da han like før pause stanget inn et hjørnespark. Han fikk stå merkelig alene og heade inn innsvingeren fra Niklas Castro.

1-2 ga Brann et bedre utgangspunkt før annen omgang, men kort etter sidebytte kom nok en kalddusj for rødtrøyene. AZ kontret igjen etter at Brann mistet ballen, og bevegelige Lahdo slo tunnel på Knudsen før han serverte Ruben van Bommel. Sistnevnte kunne enkelt trille inn 3-1.

Brann fikk det tøft etter nok et baklengsmål, men Joachim Soltvedt skulle markere seg i debuten for klubben der han spilte som junior. Venstrebacken ble byttet inn etter 62 minutter, og tre minutter senere feide han et frispark opp i vinkelen fra rundt 20 meter.

Dramatisk

Soltvedt skulle vise fram sin presise venstrefot flere ganger. Japhet Sery Larsen bommet første gang han fikk heade fritt på et innlegg fra Branns nysignering, men på det neste headet han inn 3-3.

På det tidspunktet var det spilt 81 minutter, og AZ så slukøret og overrumplet ut etter å ha mistet ledelsen. Brann kriget på for å avgjøre kampen i ordinær tid, men måtte nøye seg med ekstraomganger.

I ekstraomgangene ble det ingen scoringer, men likevel dramatikk da Felix Horn Myhre ble utvist for en ufin takling helt på tampen.

I straffesparkkonkurransen måtte han skuffet se sine lagkamerater gå på et meget surt nederlag. Bård Finne, Sivert Heltne Nilsen, Aune Heggebø, Moonga Simba og Soltvedt scoret for Brann.





