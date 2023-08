Bodø/Glimt klar for conferenceligaen – slo Sepsi 5-4 sammenlagt

To mål av Amahl Pellegrino og ett fra Sondre Sørli sikret Europa-jubel i Bodø torsdag. Isnik Alimi og Roland Varga scoret for gjestene, som satte vertene under mye press.

Etter 2-2 i bortekampen hadde Glimt en stor fordel foran oppgjøret på eget gress torsdag. Hvem Glimt møter i gruppespillet, blir klart fredag formiddag.

Glimt spilte puljespill i europaligaen i fjor. Da møtte de Arsenal, PSV og Zürich og røk ut i puljespillet. I omspillet til cupspillet i conferenceligaen ble det nederlag mot polske Lech Poznan

Ettersom Molde ble seriemester i fjor, gikk Glimt inn i kvalifiseringen til conferenceligaen i år, der de gjorde rent bord og sikret Europa-spill. Glimt kom til kvartfinalen i turneringen i 2021/22. Da hadde de imponert med å knuse den italienske storklubben Roma i puljespillet.

VAR-sjekk og stolpetreff

Etter at Glimt hadde tatt styringen på kampen, scoret Amahl Pellegrino. Etter en VAR-sjekk ble målet annullert som følge av at ballen hadde vært over dødlinjen i forkant.

Noen minutter senere traff Ulrik Saltnes stolpen.

Etter 23 minutter lå 1-0 i nettet. Pellegrino slo et flott innlegg som Sørli stusset videre i mål. Fem minutter senere var Pellegrino først på en retur fra keeper og fikk en enkel oppgave med å score.

Avgjørelse

Da så det komfortabelt ut for hjemmelaget, men Sepsi våknet rundt pause. Tre minutter før hvilen reduserte Alimi med et hodestøt, før Varga utlignet bare sekunder inn i 2. omgang. Den stillingen sto seg ut ordinær tid, og dermed måtte duellen til ekstraomganger.

Der ble Pellegrino matchvinner etter 100 minutter da han satte et straffespark i mål etter at Sepsi-spiller Nicolae Paun handset i egen 16-meter. På tampen ble Sepsis Marius Stefanescu utvist for to gule kort.

