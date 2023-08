Solbakken med «ønsketenkning» om Saudi-offensiven: – Det er kanskje naivt

– Vi må forholde oss til det. Det kommer ikke til å bli borte, det der. Så må vi stå knallhardt på de verdiene vi har, men samtidig kan vi ikke lukke øynene for alt annet, sier Solbakken til NTB.

Siden Cristiano Ronaldos overgang i vinter har en rekke stjerner fulgt etter til landet som av flere nasjoner og organisasjoner kritiseres for menneskerettighetsbrudd.

Karim Benzema, N'Golo Kanté, Sadio Mané, Jordan Henderson og til sist superstjernen Neymar er blant de profilerte spillerne som har gjort overgang i sommer.

Normann uaktuell

– Den naive ønsketenkningen er at når kulturer møtes, kan de påvirkes av hverandre til det bedre. Det er kanskje naivt, men samtidig tror jeg at Saudi-Arabia er der for å bli, sier Solbakken.

Landslagssjefen tok tirsdag ut troppen sin til kampene mot Jordan og Georgia i september. Der er ikke Mathias Normann, som nylig ble klar for saudiarabiske Al-Raed, med.

– Jeg skal ikke være moraliserende overfor Mathias. Men det som er spesielt, er at han har vært i Russland under de omstendighetene og så velger Saudi-Arabia etterpå.

Normann signerte for Dinamo Moskva til tross for Russlands pågående krigføring i Ukraina for et drøyt år siden.

– Idretten er ikke forberedt

Saudi-Arabias landslag skal også spille sine to landskamper i september på Newcastles arena St. James' Park. Det er det saudiarabiske investeringsfondet PIF som eier Newcastle. PIF har også aksjemajoriteten i klubbene Al-Nassr, Al-Ittihad, Al-Ahli og Al-Hilal, som alle har vært svært aktive på overgangsmarkedet i sommer.

Den 37 år gamle kronprinsen Mohammed Bin Salman lanserte for sju år siden sin plan om å modernisere landets økonomi og redusere avhengigheten av olje.

– Autoritære regimer, med Saudi-Arabia i spissen, inntar idretten med storm, og idretten er ikke forberedt, har prosjektleder Frank Conde Tangberg i Amnesty International uttalt til NTB.

Anklages for massedrap

Human Rights Watch publiserte nylig en rapport der de opplyser at «minst hundrevis» av etiopiske migranter og asylsøkere er blitt drept av saudiarabiske grensevakter på grensen til Jemen.

En saudiarabisk regjeringskilde har avvist anklagene og kaller dem «ubegrunnede» og «uten troverdige kilder».

– Det at Saudi-Arabia bruker milliarder på å kjøpe opp profesjonell golf, fotballklubber og større underholdningsarrangementer for å bedre bildet av Saudi-Arabia, bør ikke ta oppmerksomheten fra disse forferdelige forbrytelsene, sier Nadia Hardman, forsker i HRW.