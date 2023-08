Løke-søstrene står over serieåpningen – prioriterer TV-innspilling

Tidligere denne uken ble det kjent at de skal delta som lag i TV-programmet 71 grader nord. Der starter innspillingen denne uken, og dermed oppsto en kinkig kollisjon.

For tiden er søskenduoen Larviks eneste disponible linjespillere. Lise Løke gjør comeback på håndballbanen denne sesongen etter at hun la opp for seks år siden.

– Jeg skjønner at det blir reaksjoner på dette, for dette er ingen kjempeposisjon å være i, sier Larvik-trener Arne Senstad til TV 2.

Senstad er gift med nevnte Lise Løke, og han sier at det er lite han kan gjøre med situasjonen.

– Det er avtaler mellom spillerne, TV-selskapet og klubben som de har godtatt ved styret før jeg kom inn. Avtalene lå der, og jeg har måttet forholde meg til det. Dette er en vanskelig situasjon for Heidi også fordi forutsetningene har forandret seg, sier Senstad.